Poco X4 Pro 5G: svelato in anticipo sul MWC 2022

Al Mobile Word Congress 2022 di Barcellona, da Poco by Xiaomi sono attese diverse novità, una delle quali è rappresentata dal medio-gamma Poco X4 Pro 5G che, però, nelle scorse ore, è stato ufficialmente svelato per errore da Amazon che, in tal senso, risparmiandosi almeno il prezzo, ha pubblicato, salvo poi rimuoverla quasi subito, la relativa landing page.

Poco X4 Pro 5G (164.2 x 76.1 x 8.1 mm, per 205 grammi), allestito nelle varianti cromatiche giallo, blu e nero, ma sempre con un motivo geometrico sul retro, nell’ambito dello chassis resistente all’acqua secondo il grado IP53, presenta una coverback in stile Mi 11 Ultra di Xiaomi, con un’ampia sezione rettangolare a ospitare la multicamera, qui però priva del display secondario. Nel caso specifico, si nota un ampio sensore principale, da 108 megapixel (un Samsung HM2 da 1/1,52″ che via pixel binning 9-in-1 porta la dimensione dei pixel da 0.7 a 2.1 micrometri per foto con più luce anche con poca luminosità ambientale, f/1.9, 26 mm, dual ISO nativa, messa a fuoco fasica, 1080p@30/60fps), seguito – sotto – da 4 forellini in assetto 2×2, in realtà ospitanti l’indicazione AI, un Flash LED e due sensori accessori, tra cui l’ultragrandangolo (118°) da 8 (f/2.2) megapixel e un macro da 2 (f/2.4) megapixel.

Frontalmente, il Poco X4 Pro 5G contiene bene le cornici su tre lati, compreso quello anteriore che ospita la capsula auricolare: sporge un po’ di più il mento che, comunque, permette di adottare, dietro un vetro protettivo Gorilla Glass 5, un pannello AMOLED “DotDisplay” (in quanto bucato in alto al centro per la selfiecamera, da 16 megapixel con f/2.4), da 6.67 pollici, risoluto in FullHD+ (395 PPI), con 20:9 di aspect ratio, diverse accortezze per una buona leggibilità (1.200 nits di picco, contrasto a 4.500.000:1, Reading mode 3.0, supporto al color gamut DCI-P3, HDR10), e attenzione al gaming (sino a 120 Hz di refresh rate e a 360 Hz di frequenza di campionamento del tocco). Completando la sezione multimediale, è doveroso annotare la presenza di due speaker stereo e del mini-jack da 3.5 mm.

Provvisto di scanner per le impronte digitali posto di lato a destra ove sono presenti tutti i pulsanti, bilanciere del volume compreso, collocato sul lato corto alto l’emettitore di infrarossi, ai timoni di comando del Poco X4 Pro 5G Xiaomi ha collocato il processore octacore (2.2 GHz) Qualcomm Snapdragon 695 provvisto di GPU Adreno 619: per la RAM la scheda tecnica riporta tagli da 6 od 8 GB, mentre lo storage (UFS 2.2, espandibile) risulta da 256 GB.

Sul versante energetico, Poco X4 Pro 5G, animato dalla MIUI 13 for POCO a base Android, presenta una batteria da 5.000 mAh, caricabile rapidamente (del 50% in 15 minuti, del tutto in 41 minuti) a 67W via microUSB 2.0 Type-C (OTG): oltre a quest’ultima, le connettività e le porte del device comprendono il Dual SIM ibrido per 4 e 5G, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), il Wi-Fi ac dual band (hotspot, direct), il modulo NFC per i pagamenti contactless, e il Bluetooth 5.1 LE (A2DP).