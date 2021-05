Poco M3 Pro: ufficiale il medio-gamma con refresh rate dinamico e 5G

Dopo il varo del Poco X3 Pro, lo spin-off low cost di Xiaomi torna a propugnare la diffusione del 5G senza compromessi, attraverso l’appena presentato Poco M3 Pro, evoluzione del Poco M3 dello scorso Novembre, rispetto al quale appare migliorato come display, fotocamere, processore, versatilità ed autonomia.

Poco M3 Pro (161,81 x 75,34 x 8,92 mm, per 190 grammi), ideato nelle nuance Power Black, Cool Blue e Poco Yellow, propone nel lato corto alto il mini jack da 3.5 mm e l’emettitore di infrarossi: esteticamente, abbandona il waterdrop per il foro, Dot, al centro del display. Quest’ultimo, protetto da un vetro Gorilla Glass 3, è un pannello LCD IPS da 6.5 pollici, decisamente luminoso (da 400 nits sino a punte di 500) ma non stancante per gli occhi (Reading Mode 3.0, sensore di luminosità ambientale a 360°), risoluto in FullHD+ e con un refresh rate dinamico (DynamicSwitch), auto.settabile secondo gli step da 30 (video playing), 50 (immagini statiche), 60 (streaming video), 90 (gaming) Hz in base al contenuto riprodotto.

La selfiecamera arriva ad 8 megapixel (f/2.0, face unlock). Il suggestivo retro propone due sezioni cromatiche l’una nell’altra, con quella più piccola, dalla quale sembrano irradiarsi diversi riflessi, che fa da perimetro per una triplice fotocamera, da 48 (principale, f/1.79, pixel binning 4-in-1 per foto da 12 megapixel con pixel portati a 1.6 micron, modalità notturna, video creativi via slow motion e time lapse), 2 (f/2.4, macro mode), e 2 (f/2.4, profondità) megapixel.

Il processore octacore MediaTek Dimensity 700, realizzato a 7 nanometri, il display dinamico poc’anzi visto, e la batteria, da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 18W (sebbene il caricatore incluso arrivi a 22.5W) via microUSB Type-C, garantiscono più di 2 giorni di autonomia in uso medio, ovvero 178 ore di musica, 22 di streaming, 16 di gaming. Le memorie di bordo prevedono RAM LPDDR4x e storage UFS 2.2 espandibile con funzionalità write booster: al momento dell’acquisto, l’utente potrà scegliere tra gli allestimenti da 4+64 (in promo a 159.90 sino al 26 Maggio, poi a 199,90 euro) e 6+128 GB a 199.90 sino al 26 Maggio, poi a 229,90 euro).

Corredato del Dual SIM con anche il 4G, grazie al summenzionato processore, giunge in dote il 5G (dual stand-by) su ambedue le schedine: ancora in ambito connettività, spicca il GPS, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac, e l’NFC per i pagamenti a sfioramento, l’apertura delle serrature, il trasferimento dati e molto altro. Protetto da uno scanner per le impronte laterali, sito di lato, Poco M3 Pro è animato dall’interfaccia MIUI 12 for POCO, chiamata a rivestire Android 11.