Oukitel WP19: ufficiale il battery phone estremo con 21mila mAh di energia

Quasi sempre, quando si parla di smartphone, la domanda che viene spontaneo porsi è quella relativa all’autonomia. Oukitel, brand cinese versato in battery e rugged phone, ha combinato i due mondi in questione per presentare il nuovo Oukitel WP19, che va a interporsi tra il WP20 e il WP18.

Animato da Android 12 con relativi servizi, l’Oukitel WP19 ha le classiche certificazioni di impermeabilità IP68 e IP69K e risulta aver superato i test di resistenza militare MIL-STD-810G, può essere usato sino a 1.5 metri di profondità in acqua e resiste agli urti, grazie agli angoli mozzi rinforzati e alla struttura posteriore, a piramide con il vertice tagliato. Il davanti protegge con un sottile vetro temperato anti-impronte e anti-bolle, il display, un LCD IPS da 6.78 pollici, risoluto in FullHD+ (2.400 x 1.080 pixel), con 90 Hz come refresh rate.

La cornice alta ospita una selfiecamera da 16 megapixel: di lato è collocato lo scanner per le impronte digitali mentre, dietro, uno scudo centrale esagonale propone un oblò, con una triplice fotocamera, formata da un sensore principale da 64 megapixel, una Sony Night Vision da 20 megapixel con LED a infrarossi al suo fianco, e un sensore per le macro, da 2 megapixel.

A guidare l’Oukitel WP19 è il processore octacore (2.05 GHz, grazie ai due core performanti Cortex-A76) MediaTek Helio G95, realizzato a metà del 2020, associato con una scheda grafica Mali-G76: la RAM, da 8 GB, fa coppia nell’unico allestimento mnemonico concepito con 256 Gb di storage non espandibile. Sul piano delle connettività, spicca la microUSB Type-C, il Dual SIM, il 4G con banda 20, il Wi-Fi, l’NFC per i pagamenti, il GPS e il Bluetooth 5.0.

Il culmine dell’Oukitel WP19 è formato dalla batteria: quest’ultima, abilitata alla ricarica inversa per fungere da powerbank verso altri dispositivi, ammonta a 21.000 mAh e, con la ricarica rapida da 27W, viene a caricarsi in 4 ore ma, dopo, offre poco più di 3 mesi di stand-by (94 giorni, 2.252 ore), o una settima di uso medio, esplicabile magari in 5 giorni di telefonate (per 122 ore), 5 giorni di riproduzione musicale (123 ore), un giorno e mezzo di riproduzione video (36 ore). Il prezzo dell’Oukitel WP19, su Aliexpress, è di 703.37 euro, con uno sconto per la promo lancio del 40% sul prezzo normale (1.172,29).