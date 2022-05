Oukitel WP20: in arrivo il nuovo rugged phone con super batteria

Ascolta questo articolo

Ormai messo in campo il modello Oukitel WP18, il brand cinese celebre per i suoi smartphone low cost, dalla grande autonomia e spesso anche corazzati, ne ha realizzato una sorta di variazione, il successivo (dal 23 Maggio, in premiere mondiale a 229.26 euro su Aliexpress) Oukitel WP20, con piccole variazioni nel design e una batteria sempre superiore alla media, ma più “umana”.

Oukitel WP20 (nero, nero con finiture verdi o arancioni) gode di tutte le certificazioni necessarie a un rugged phone, e quindi è impermeabile secondo gli standard IP68 e IP69K (spruzzi ad alta pressione o temperatura) e regge a urti e cadute avendo superato i test militari MIL-STD-810G. Corazzato agli angoli, frontalmente presente cornici molto spesse, soprattutto in alto e in basso, col “frontalino” che gli offre agio ad ospitare la selfiecamera, da 5 megapixel, predisposta per il riconoscimento del volto e il face unlock biometrico.

Con un aspect ratio a 18:9, il display da 5.93 pollici è formato da un pannello TFT risoluto in HD+, e quindi da 720×1440 pixel, con 271 PPI. Voltato, il bumper squadrato per la multicamera è spostato, rispetto al predecessore, a sinistra, e ospita, assieme al Flash LED, una dual camera, in cui è presente un sensore principale da 20 megapixel e uno ausiliario per catturare più luce negli scatti eseguiti in contesti di bassa luminosità.

Non brilla certo per prestazioni l’Oukitel WP20, dato come motorizzato da un processore a 4 core della fucina creativa di Mediatek, col SoC MT6761, sostanzialmente un Helio A22 da 2.0 GHz di clock massimo, che fa affidamento sul contributo della GPU PowerVR GE8320. La RAM si ferma a 4 GB, e lo storage a 32 GB ma, in compenso, in questo caso, si può ricorrere a una microSD per avere altro spazio. Peccato che ciò comporti la rinuncia a una delle due SIM predisposte per il 4G, visto che lo slot è ibrido.

Le connettività Wi-Fi ac/5 e Bluetooth 5.0 LE (A2DP), oltre al GPS, vanno a completare il quadro tecnico dell’Oukitel WP20, energizzato da una batteria da 6.300 mAh, caricabile a 10W, che promette 550 ore di stand-by, 60 ore di musica, 55 ore di chiamate, e 9.5 ore di video playing. Il sistema operativo scelto, infine, senza eccessive sofisticazioni proprietarie e quindi quasi stock, è Android 12.