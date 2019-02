Oukitel C12: economico come pochi, con buona autonomia, ma senza 4G

Molti fan della telefonia mobile cinese attendono con impazienza il lancio, da parte del brand asiatico Oukitel, del suo venturo e imminente Oukitel C15 Pro per via del fatto che integrerà il recente processore MediaTek MT6761 (Helio A22) che ben ha figurato sui Techno Camon 11. Nell’attesa, il brand cinese si è portato avanti con un altro dei suoi terminali, l’Oukitel C12, che farà felici gli amanti dei low cost dagli occhi a mandorla.

Oukitel C12 (disponibile in nero, viola, oro, con dimensioni pari a 155.7 x 76 x 9.7 mm) condivide il medesimo look, con “frangetta” a tacca trapezoidale, del C12 Pro, del quale rappresenta una variante depotenziata ed ancor più economica. Il retro, piuttosto elegante vista la distanza simmetrica da destra e sinistra degli elementi, pone al centro, sopra lo scanner per le impronte, ed accanto al Flash LED, un semaforo verticale formato da una doppia fotocamera, da 8 + 2 (solo per la profondità) megapixel.

Il biglietto da visita dell’Oukitel C12, invece, è costituito da un vetro leggermente curvo sui bordi (2.5D) sotto il quale stazionano il display, un pannello qHD (480 x 996 pixel) da 6.18 pollici, con aspect ratio a 19:9 e, in capo a quest’ultimo, una selfiecamera che, pur attestandosi sui 5 megapixel, sfrutta le sue competenze 2D per il Face ID. Quella che, ormai, è la dotazione minima di RAM per un buon multi-tasking, 2 GB, è qui appaiata a 16 GB (espandibili a 64) di storage, necessari ad offrire ospitalità al sistema operativo Android Oreo 8.1.

Dalle connettività ci si può aspettare una versatilità di base, quale è quella garantita dalla presenza, nell’Oukitel C12, del Dual SIM, del Bluetooth 4.0, del Wi-Fi n, del GPS, e del jack da 3.5 mm per l’uso, assieme alla Radio FM, delle cuffie cablate: manca il 4G e, quindi, è più che adeguata la batteria che, con i suoi 3.300 mAh (caricabili a 5V/1A via microUSB 2.0 con OTG), dovrebbe garantire una buona autonomia.

La disponibilità in commercio dell’Oukitel C12 è prevista per le settimane a venire, ad un prezzo – quasi da gadget – di pressappoco 62 euro (ovvero, di 69.99 dollari).