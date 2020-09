Oppo Reno4 Z 5G: un Oppo A92s ancora sul piede di guerra

In attesa dello smartphone Oppo Reno 4 Lite, BBK Electronics si è portata avanti nel completare la serie di smartphone già comprensiva dei modelli Reno4, Reno4 Pro , e Reno4 SE, col nuovo e atteso Oppo Reno4 Z 5G che, praticamente mutuato dall’Oppo A92s di Aprile, contribuisce alla propagazione del 5G nel listino del produttore cinese.

Mancante della colorazione rosa, e nelle sole nuance Aroma White e Moxiu Black, Oppo Reno 4Z 5G (163.8 x 75.5 x 8.1 mm, per 184 grammi) contribuisce alla multimedialità, anche gamica, grazie al display LCD FullHD+ da 6.57 pollici, con 120 Hz di refresh rate. La “pillola” della selfiecamera duale, in forma di foro oblungo a sinistra, alloggia un sensore da 16 /f/2.0) e uno da 2 (f/2.4, profondità, sfocatura dei ritratti) mentre, dietro, la quadcamera, col Flash al centro, propone i sensori da 48 (f/1.7, principale), 8 (ultragrandangolo, f/2.2), 2 (macro, f/2.4) e 2 (f/2.4, profondità).

L’allestimento elaborativo, sempre fondato sul processore MediaTek Dimensity 800 apportatore del modem per il 5G, perde l’ammontare di 6 GB per la RAM (LPDDR4x), con la conseguenza che la combinazione proposta al consumatore, ora, è solo da 8+128 GB, con lo storage (UFS 2.1) che non può essere espanso.

Autonomo grazie alla batteria da 4.000 mAh caricabile rapidamente a 18W via Type-C, l’Oppo Reno4 Z 5G non disdegna la sicurezza (scanner d’impronte laterale) o la versatilità, che gli è riconosciuta dall’integrazione di varie connettività, quali il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS (Glonass, Galileo, Beidou, QZSS), il jack da 3.5 mm, il modulo NFC, e il dual SIM con anche il 4G.

Animato da Android 10 sotto interfaccia ColorOS 7.1, Oppo Reno4 Z 5G è in vendita nella Cina nazionalista al prezzo di 12.990 dollari taiwanesi, pari a pressappoco 383 euro secondo quello che è il cambio attuale.