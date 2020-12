Oppo Reno 5 4G: ufficiale la variante LTE del nuovo medio-gamma BBK

Non sembra voler concedere requie Oppo che, iniziato a popolare la Reno 5 Series il 21 ed il 24 Dicembre, in attesa del modello Reno 5 Lite, ha messo in campo anche l’Oppo Reno 5 con la sola connettività 4G/LTE, però animato già da Android 11 e beneficiato dalla recentissima interfaccia ColorOS 11.1.

Un foro in alto a sinistra offre i mm sufficienti alla selfiecamera, da 44 (f/2.4) megapixel, senza intaccare più di tanto l’area visiva, estremamente fluida, stante il refresh rate da 90 Hz, debitamente protetta (Gorilla Glass 3), del display, un AMOLED FullHD+ (410 PPI) da 6.43 pollici, sotto il quale opera lo scanner biometrico per l’acquisizione delle impronte digitali.

Un bumper rettangolare a L rovesciata è il layout scelto da Oppo per configurare, nell’Oppo Reno 5 4G, la quadcamera, da 64 (principale, f/1.7, Ultra Night), 8 (ultragrandangolo, f/2.2), 2 (macro, f/2.4), e 2 (profondità, f/2.4, AI Portrait) megapixel. L’ingresso per il mini-jack da 3.5 mm, lungo uno dei lati corti, offrirà il supporto all’impiego, con Radio FM, di eventuali cuffie cablate.

Oppo Reno 5 con 4G è “motorizzato” da un processore octacore (2.3 GHz) Qualcomm, lo Snapdragon 720G, portatore della GPU Adreno 618: la RAM (LPDDR4X-2133) arriva a ben 8 GB, molto più di tanti notebook attualmente in circolazione, mentre lo storage (UFS 2.1) tocca quota 128 GB, espandibili (+ 256 B, via microSD).

Non si ha evidenza dell’NFC, ma il roster delle connettività, in auge presso l’Oppo Reno 5 4G, non pecca di completezza, col Dual SIM, il 4G, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1 (con codec AAC, SBC, LDAC, aptX HD), il GPS (A-GPS, Beibou, Glonass, QZSS, Galileo): la microUSB Type-C ripristina più che velocemente (SuperVOOC da 50W) la capienza energetica della batteria, da 4.310 mAh.

In attesa di maggiori numi per un suo eventuale sbarco anche su altri mercati, l’Oppo Reno 5 in 5G è commercializzato inizialmente in Vietnam, ove viene proposto in pre-order al prezzo di 8.990.000 dong vietnamiti, pari a pressappoco 317 euro.