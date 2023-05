OPPO presenta lo smartphone medio-gamma K11x

A margine dell’evento con cui ha presentato le novità maggiori, OPPO ha svelato, per il mercato interno cinese, lo smartphone K11x che, pur erede del K10x visto nel Settembre 2022, ha parecchi prestiti, non solo estetici ma anche tecnici, col “cugino” OnePlus Nord CE 3 Lite.

Oppo K11x ha uno chassis (165,5 x 76 x 8,3 mm, per 195 grammi) con sul retro due oblò grandi disposti a triangolo col Flash LED: di lato si trova lo scanner per le impronte digitali. Partendo come sempre dallo schermo, il display, protetto da un vetro Panda Glass, è un pannello LCD LTPS da 6,72 pollici, con risoluzione a 2.400 x 1.080 pixel, quindi Full HD+, 391 PPI di pixel per pollice, 680 nits massimi di luminosità, 120 Hz di refresh rate, e 240 Hz di touch sampling.

Per i selfie, le videochiamate e i vlog, c’è una fotocamera anteriore da 16 megapixel (obiettivo a 5 lenti, f/2.4, 24 mm eq.). Nonostante sia facile ingannarsi dietro i sensori minori sono solo 1, e precisamente quello da 2 megapixel (f/2.4, 22 eq. di focale) con conseguente perdita del macro rispetto all’omologo OnePlus. In compenso c’è il sensore principale da 108 megapixel (f/1.7, 24 mm eq., obiettivo a 6 elementi). L’audio conta su speaker stereo.

Il rodato chipset octacore Snapdragon 695 da 2,2 GHz di clock massimo opera avvalendosi di una RAM LPDDR4x e di uno storage espandibile UFS 2.2: nel primo caso ci sono 8 o 12 GB, nel secondo 128 o 256 GB. Ne nascono due combinazioni mnemoniche, rispettivamente da 8+128 GB, venduta a 1.699 yuan, circa 225 euro, e una da 8+256 GB, prezzata a 1.899 yuan, circa 250 euro. La batteria, da 5.000 mAh, grazie alla carica rapida via Type-C da 67W passa dall’1% all’80% in 33 minuti.

Come connettività, OPPO K11x ha il 5G, il dual SIM, lo slot microSD, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, il mini jack audio da 3,5 mm, e il GPS (Glonass, Galileo, Beidou, QZSS) ma manca del prezioso NFC per i pagamenti. Sopra Android 13, c’è l’interfaccia ColorOS 13.1.