OnePlus Nord CE 3 Lite 5G e OnePlus Nord 2: super medio-gamma e auricolari premium con ANC

Dopo diverse settimane di rumors, anche molto accurati, OnePlus ha presentato due nuovi prodotti, tra cui lo smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite e gli auricolari senza fili OnePlus Nord Buds 2.

OnePlus Nord CE 3 Lite (165,5 x 76 x 8,3 mm, 195 grammi) è presentato in due diversi colori, ovvero in Pastel Lime e Chromatic Gray. I bordi laterali, compreso quello di destra che nel tasto d’accensione pone lo scanner per le impronte digitali, sono piatti mentre il retro propone una leggera curvatura.

Davanti le cornici sono ottimizzate bene su 3 lati con solo un piccolissimo mento in basso: tornando al retro, vi è il logo al centro in alto a sinistra due spioncini abbinati a un forellino più piccolo alla loro destra per il Flash LED. Il display, con uno screen-to-body del 91,40%, è un LCD da 6,72″ con risoluzione FullHD+ a 2.400 x 1.080 pixel, protezione Gorilla Glass, 120 Hz di refresh rate adattivo (con present iniziali da 30/48/50/60/90), touch sampling da 240 Hz, luminosità da 550 (tipica) a 680 (picco) nits, 1500:1 come rapporto di contrasto e supporto al color gamit RGB Display P3.

Per un miglior comfort visivo sono disponibili la dark mode, il Global DC Dimming (tecnologia di retroilluminazione che permette di fissare a lungo i contenuti con bassa luminosità senza stancar gli occhi), la luminosità manuale, la regolazione della temperatura colore, e l’aumento della nitidezza. Lato audio vi sono due speaker stereo che, via Ultra Volume Mode, permettono di amplificare del 200% il volume.

La sezione fotocamere comincia davanti con un sensore da 16 megapixel sufficienti anche per la modalità ritratto mentre, dietro, vi è una tripla fotocamera. Quest’ultima, capace di video in 1080p a 30 fps, di timelapse a 1080p, di slow motion a 120 fps, e del dual view video per riprese davanti e dietro assieme, si compone di due sensori da 2 megapixel per macro e profondità e di un sensore principale Samsung HM6 da 108 megapixel dimensionato a 1/1.67” (apertura f/1,75) solo con stabilizzazione elettronica, capace di zoommare sino a 3x senza perdita di qualità, con pixel da 0,64 micrometri che diventano di 1.92 micrometri se, via pixel binning 9-in1, si scattano foto più dettagliate a 12 megapixel e non a risoluzione piena.

Lo stesso chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619 del precedente modello è qui presente per consentire la connettività 5G standalone e non, avvalendosi della RAM LPDDR4x da 8 GB (+ 8 GB virtuali) e dello storage UFS 2.2 da 128 e 256 GB, espandibile via microSD. L’assetto consente di eseguire Android 13 con l’interfaccia OxygenOS 13.1 che mette a disposizione accorgimenti pro gaming come il GPA Frame Stabilizer (riduzione dei lag) e il Game Focus Mode (anche blocco delle notifiche).

La connettività dell’OnePlus Nord CE 3 Lite si esplica nel Wi-Fi 5, nel Bluetooth 5.1 LE, nel’NFC per i pagamenti contactless, nella microUSB 2.0 Type-C nel mini jack da 3.5 mm e nel GPS (Beidou, Glonass, Galileo, QZSS). La batteria, da 5.000mAh, mediante il caricatore in confezione, si carica velocemente (SuperVOOC) a 67W: i 12 sensori di temperatura scongiurano il surriscaldamento eccessivo mentre le tecnologie Battery Health Engine riducono il fenomeno del litio morto che si verifica col sovraccarico e quindi preservano la capacità della batteria sino a 4 anni di cariche giornaliere.

Ideati in Lightning White, Thunder Grey, gli impermeabili (IP55) Nord Buds 2 (4,7 grammi) sono realizzati con materiali sostenibili e la lavorazione opaca regala una custodia che appare diversa l’un dall’altra, sulla quale si possono applicare anche stickers per un’ulteriore personalizzazione. Le due unità supportano molto i bassi grazie ai driver da 12,4mm, al maggior afflusso d’aria e alla camera di risonanza, mentre tensione e resistenza sono supportate da una bobina in rame con filo ad alta tensione e un sound più cristallino è offerto dall’ulteriore strato di titanio messo sul diaframma.

Un processore dual core e un doppio microfono supportano la cancellazione attiva del rumore, ANC, sino a 25 decibel e con modalità di trasparenza: sempre i due microfoni, questa volta in tandem con un algoritmo AI, supportano la funzione Advanced Clear Call, che filtra i rumori di fondo esaltando la voce. La companion app permette sia di personalizzare i tocchi e le pressioni, che di sfruttare il Sound Master Equalizer per settare l’audio manualmente o servirsi dei set Balanced, Serenade, Bold e Bass: sempre per migliorare l’audio, con supporto al Dolby Atmos, si può usare il Dirac Audio Tuner.

Il Bluetooth 5.3 supporta il codec AAC e, in tandem con uno smartphone OnePlus, il rapido accoppiamento in 0,3 secondi. In tema di autonomia, si parte dalle 5 ore con carica completa che, con AAC e ANC attivi, arriva a un totale di 27 ore con la custodia (37,5 grammi). Grazie alla carica rapida in 10 minuti si ottengono 5 ore di uso (“con ANC disattivato“).

In conclusione il listino. Gli auricolari OnePlus Nord Buds 2 sono prezzati a 69 euro mentre lo smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite costa 329 euro per 8+128 GB. Il costruttore ha previsto 220 euro massimi di permuta sull’usato, e una promo per cui sino al 20 Aprile comprando questo smartphone si avrà in regalo gli auricolari OnePlus Nord Buds e la possibilità di vincere o un viaggio a Parigi o un OnePlus Pad.