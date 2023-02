OnePlus Pad e Keyboard 81 Pro: ufficiali il primo tablet e la prima tastiera meccanica di OnePlus

Ascolta questo articolo

All’evento Cloud 11, che ha portato ad apprezzare le versioni internazionali del top gamma OnePlus 11 e degli auricolari OnePlus Buds Pro 2, il marchio cinese del gruppo BBK Electronics ha sfoderato anche il suo primo tablet e l’attesa tastiera nata dal contributo di idee della sua community di fan (via piattaforma OnePlus Featuring).

Partiamo con ordine dal tablet, che arriva nella colorazione Halo Green, col nome di OnePlus Pad (258,03×189,41×6,54 mm per 552 grammi). Quest’ultimo ha un display curvo 2.5D in rapporto 7:5 tra cornici corte che gli permettono di vantare un rapporto schermo-scocca dell’88%. Nello specifico si tratta di un pannello LCD IPS da 11,61 pollici risoluto a 2800 × 2000 pixel (296 PPI) con frequenza di aggiornamento dinamica a 60/90/120/144 Hz, touch sampling da 120/144 Hz, contrasto 1.400:1, 500 nits di luminosità, 2.048 livelli di luminosità, HDR10+ e Dolby Vision.

La selfiecamera, da 8 megapixel, è nella cornice alta in modalità landscape: tecnicamente beneficia della stabilizzazione elettronica, consente video a 1080p a 30fp e si occupa del riconoscimento facciale. Sul retro, al centro dal lato di sinistra, in una posizione inconsueta, spicca il vistoso modulo per la fotocamera posteriore, da 13 megapixel, sempre stabilizzata elettronicamente, ma capace di garantire la cattura di video sino al 4K a 30fps. L’audio stereo (via Omnibearing Sound Field) è certificato Dolby Atmos e assicurato da 4 altoparlanti.

Come chipset è stato adottato il SoC octacore (3,05 GHz) MediaTek Dimensity 9000 con GPU Mali-G710 MC10: assieme a quest’ultimo vi è il motore Super-Picture Super Frame, un chip di rendering professionale personalizzato e un chip autosviluppato messo a presidio della ricarica SuperVooc. A sostenere le elaborazioni vi sono un massimo 12 GB di RAM LPDDR5 e di 128/256/512 GB di storage UFS 3.1 per l’archiviazione. Secondo la scheda tecnica il tablet di OnePlus noto come OnePlus Pad ha una batteria da 9.510 mAh (accreditata di un mese di stand-by) che può caricarsi rapidamente (80 minuti per passare da 0 a 100%), via Type-C e SuperVOOC a 67 W. Tra le connettività vi sono il Bluetooth 5.3 e il Wi-Fi ax. C’è anche una versione con nanoSIM per il 5G. Il firmware è OxygenOS 13.1, con interoperabilità verso altri dispositivi del brand (OnePlus Difference), basato su Android 13.

Il tablet OnePlus Pad può essere usato con OnePlus Stylo, OnePlus Magnetic Keyboard e dà il meglio di sé nell’integrazione con gli smartphone dello stesso marchio: il prezzo, per le configurazioni previste sarà comunicato nelle prossime settimane, assieme a quello per l’accessorio Keyboard 81 Pro.

Grazie allo specialista del settore, Keychron, nasce la prima tastiera meccanica di OnePlus, la Keyboard 81 Pro, realizzata in alluminio lavorato CNC.

Dotata di una doppia guarnizione anche per risultare silenziosa, la Keyboard 81 Pro ha un tasto rosso per l’ESC, la manopola per switchare tra Linux, MacOS e Windows, e i tasti Marble-mallow che, realizzati in un particolare elastometro termoplastico brevettato, offrono per ogni pressione un rimbalzo elastico appagante. In termini di personalizzabilità, grazie agli hot-swap è possibile cambiare gli interruttori, mentre il ricorso ai firmware open-source QMK e VIA offre la possibilità di rimappare agevolmente i tasti e quella di aver il pieno controllo sull’illuminazione RGB.