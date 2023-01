Ufficiale il cameraphone top gamma OnePlus 11 5G: specifiche e prezzi

Ascolta questo articolo

Oggetti di rumors sempre più precisi col trascorrere delle settimane, nelle scorse ore è stato presentato (per ora) in Cina il top gamma OnePlus 11 5G con la consueta attenzione al settore fotografico (ma non solo)

OnePlus 11 5G (163,1 x 74,1 x 8,53 mm per 205 grammi) ha un telaio impermeabile IP54 redatto nei colori nero vulcanico e verde smeraldo: il foro nello schermo, che integra anche uno scanner per le impronte digitali, è in alto a sinistra. Di lato torna lo “slider alert” mentre, dietro, un disco è ancorato a sinistra con una “linguetta” e contiene l’apparato fotografico ottimizzato da Hasselblad. Partendo dalla sezione dedicata all’immagine, si incontra un display Samsung AMOLED E4 da 6,7 pollici risoluto in QHD+ a 3216 x 1440 pixel, esteso con il formato 20,1:9 secondo un rapporto schermo-scocca del 92,7%.

Tale pannello ha un refresh rate sino a 120 Hz (LTPO 3.0), 525 PPI, un contrasto da 5.000.000:1 (statico) a 12.000.000:1 (dinamico), una luminosità da 500 (tipico) a 1.300 nits (di picco), il Dolby Vision, l’AOD da 1 Hz per risparmiare la batteria, la protezione della visita e dagli urti (via Gorilla Glass 7). Nel foro la fotocamera anteriore ha 16 megapixel di risoluzione, un’apertura a f/2,4, e un campo visivo grandangolare di 82°.

Dietro, la tripla fotocamera, capace di girare video sino all’8K@24fps, è coadiuvata dal flash LED e da un sensore multispettrale a 13 canali. A costituirla sono un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel (f/1,8, FOV 84°) stabilizzato otticamente e con autofocus, un ultragrandangolo (115°) con macro (a 3,5 cm) Sony IMX581 (f/2,2, AF) da 48 megapixel e un teleobiettivo (zoom ottico 2x, digitale 20x) Sony IMX709 da 32 megapixel. La sezione audio prevede due speaker stereo con Spatial Audio e Dolby Atmos, e due microfoni mentre, per le vibrazioni, è presente un motorino bionico.

Tenuto al fresco da un sistema di raffreddamento via vapor chamber, il processore octacore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 sfrutta una RAM LPDDR5X e un’archiviazione di tipo UFS 4.0: le combo previste per ora in Cina, in attesa di numi per il lancio globale del 7 Febbraio, sono da 12+256 GB a 3.999 yuan (547 euro), 16+256 GB a 4.399 yuan (602 euro), 16+512 GB a 4.899 yuan (670 euro).

Le connettività dell’OnePlus 11 5G sono il Dual SIM con 5G, il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 6, il GPS, l’NFC e la micro USB Type-C: con quest’ultima si ha la carica rapida a 100W della batteria da 5.000 mAh, riempita del tutto in 25 minuti e al 50% in 10 minuti. Il sistema operativo è Android 13 sotto l’interfaccia ColorOS (globalmente prevista la OxygenOS 13).