OnePlus presenta i nuovi auricolari premium OnePlus Buds Pro 2

Nel corso dell’evento dedicato al top gamma OnePlus 11 5G, il noto marchio cinese del gruppo BBK ha presentato anche un nuovo paio di auricolari senza fili premium, sostanziatosi negli auricolari OnePlus Buds Pro 2.

Gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 (4,9 grammi ciascuno) arrivano nei colori alternativi Green e Matte Black. Sono impermeabili IP55 contro sudore e schizzi d’acqua per l’uso all’aperto e durante il fitness. Rispetto al passato hanno una maggior angolatura per una calzata più comoda e salda. La custodia, che evidenzia all’interno e all’esterno la collaborazione con Dynaudio, ha il LED come indicatore di carica e introduce il pulsante per l’accoppiamento.

Connessi in Bluetooth 5.3 LE (con codec LDHC 5.0 per una qualità CD come sugli Xiaomi Buds 4 e una modalità a bassa latenza da 54 ms per il gaming) anche con due dispositivi in contemporanea, facili da accoppiare con i device Android via Fast Pair di Google, questi auricolari hanno doppi driver MelodyBoost da 11 (woofer dinamico) e 6 (tweeter a membrana) mm.

Secondo la scheda tecnica, i nuovi auricolari true wireless OnePlus Buds Pro 2 assicurano il supporto all’audio spaziale a 360° (tramite un algoritmo di rendering spaziale proprietario) come pure la certificazione Hi-RES. La cancellazione attiva del rumore ANC, assicurata da 3 microfoni per unità, arriva sino a 48 decibel ed è intelligente visto che si adatta alle condizioni ambientali. Non manca il supporto all’assistente vocale.

L’autonomia varia a seconda dell’uso o meno dell’ANC: nel primo caso si parte da 6 ore di riproduzione (grazie alle batterie integrate da 60 mAh) per arrivare a 22 ore totali con la custodia (47,3 grammi, impermeabile IPX4, caricabile in Type-C e wireless Qi) provvista di 520mAh mentre nel secondo caso si parte da 9 per arrivare a 38 ore totali. La ricarica degli auricolari da parte della custodia avviene in 60 minuti, mentre ne occorrono 100 per caricare entrambi. Come nel caso dello smartphone, anche per gli OnePlus Buds Pro 2 le spedizioni partiranno dal prossimo 9 Gennaio: in questo caso il prezzo è 899 yuan pari a pressappoco 123 euro.