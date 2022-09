Oppo A17: presentato il curato entry level 4G con buona autonomia

Ascolta questo articolo

Dopo i numerosi rumors che lo hanno coinvolto nello scorso week end, è stato ufficialmente presentato il nuovo smartphone economico Oppo A17, caratterizzato da una grande batteria, da un buon sensore fotografico principale, e da una notevole attenzione al look.

Il nuovo Oppo A17 ha uno chassis (164.2 x 75.6 c 8.3 xx per 189 grammi) in plastica, impermeabile IPX4 contro gli schizzi, con bordi piatti (su quello di destra il pulsante di accensione fa anche da scanner per le impronte digitali) e, sul retro, nei colori Lake Blue e Midnight Black, una trama che imita la pelle, oltre a due anelli, quasi a filo con la scocca, per la dual camera. Frontalmente, vi sono ampie cornici attorno al display LCD da 6,56 pollici, risoluto in HD+ (720 x 1612 pixel, 269 PPI) secondo un aspect ratio a 20:9 e un body-to-screen dell’88,7%, con 60 Hz di refresh rate, 480 nits, 1.500:1 di contrasto, e il 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3.

Il notch a goccia ospita la selfiecamera a fuoco fisso, da 5 megapixel (f/2.2), con un campo visivo pari a 76.8° e con apertura focale a f/2.2: dietro, i due anelli ospitano, assieme al Flash LED, un sensore principale da 50 megapixel (f/1.8, messa a fuoco fasica, 77° di angolo visuale, 5 lenti) e uno secondario, per la profondità, da 2 megapixel. L’app fotografica integrata supporta l’AI Portait, l’HDR e la luce di riempimento a 360 gradi: sul piano dell’audio, un’implementazione particolarmente utile si rivelerà essere quella nota come “Ultra-Volume Mode“.

Il processore octacore (2.3 GHz) MediaTek Helio G35 con GPU IMG PowerVR GE8320 da 680 MHz massimi, già apprezzato sui precedenti modelli A16, A16s e A16K, nell’Oppo A17 si avvale di 4 GB di RAM (LPDDR4x), espandibile virtualmente di max 4 GB, e di 64 GB di storage (eMMC 5.1), ampliabile di massimo 1 TB via microSD senza togliere spazio alle due SIM.

Sul piano energetico, l’Oppo A17 è alimentato da una batteria dimensionata a 5.000 mAh che, caricabile via microUSB 2.0 Type–C, beneficia in fatto di autonomia delle ottimizzazioni Super Night time Standby e Super Power Saving, fornite dalla personalizzazione ColorOS 12.1.1 applicata al sistema operativo Android 12: a completamento del quadro generale, le connettività prevedono il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0, il Dual SIM con 4G, il GPS con (A-GPS, Beidou. Glonass, Galileo, QZSS), e il mini-jack da 3.5 mm con Radio FM

Già in pre-ordine anche a Singapore, con prezzi però ancora ignoti, l’Oppo A17 come detto ha fatto il suo esordio in Malesia, ove è possibile comprarlo al prezzo di 599 ringgit, corrispondenti a pressappoco 134 euro.