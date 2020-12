Oppo A15s: presentato il nuovo low cost con quadcamera posteriore

Il pregio dell’avere tanti brand sotto la propria ala protettiva, come ne caso di BBK Electronics, è che spesso si possono sfruttare tecnologie comuni, ed economie produttive di scala, riuscendo a popolare con facilità i listini dei vari marchi. Si spiega il tal modo il fatto che, a poche ore dal varo dell’Y30 Standard Edition in quota Vivo, Oppo abbia proposto – col medesimo processore – anche l’Oppo A15s, nella fattispecie gestito dalla personalizzazione ColorOS 7.2 a base Android 10, rinomata per gesture (es. quella per lo screenshot) e dark mode di sistema.

Oppo A15s, versione upgraded dello smartphone accessibile Oppo A15 dello scorso Ottobre (ma già venduto in Italia, su Amazon, a 139 euro), ha (con disponibilità dal 21 Dicembre, presso Amazon India e venditori locali al dettaglio) un telaio in plastica curvo, piacevolmente 3D, allestito in 3 differenti colorazioni, con l’utente che potrà scegliere – di conseguenza, a seconda dei propri gusti personali – tra Dynamic Black, Rainbow Silver, e Fancy White.

Un delicato (e certamente più facile da implementare, rispetto a un foro) notch a V forma un piccolo promontorio in alto, nel display LCD HD+ da 6.52 pollici esteso sull’89% dello screen-to-body, alloggiandovi la selfiecamera da 5 megapixel (abbellimenti AI, grandangolo, f/2.0).

Pur economico, in quanto proposto a 11.490 rupie, pressappoco 130 euro, l’Oppo A15s non si fa mancare un affidabile scanner biometrico fisico, circolare, posto sul retro a presidio della sicurezza di dati e transazioni. Un quasi ottagono è la forma scelta per il bumper laterale, nel quale il costruttore ha situato i sensori fotografici della tripla postcamera, rispettivamente da 13 (principale, f/2.0, messa a fuoco fasica, pixel grandi 1.12 micron, video a 1080p@30fps), 2 (macro, f/2.4), 2 (profondità, f/2.4) megapixel, attrezzata per il time-lapse, le foto notturne, e il rallenty.

Il processore MT6765, ovvero sia l’octacore (2.3 GHz) Mediatek Helio P35, realizzato a 12 nanometri e unito alla GPU IMG PowerVR GE8320, assicura una sufficiente scorrevolezza all’esecuzione delle mansioni di routine, grazie a 4 GB di RAM, mentre i dati vengono stoccati sui 64 GB espandibili dello storage (eMMC 5.1). Bluetooth 5.0 LE (aptX, A2DP), Wi-Fi n (direct, hotspot), GPS (A-GPS, Beidou, Glonass), jack da 3.5 mm, e microUSB 2.0 sono le porte in dotazione all’Oppo A15s che, quanto ad autonomia, si affida alla batteria, da 4.230 mAh, caricabile a 10W, che evidentemente non impatta di tanto sullo spessore, fermo ad appena 7.9 mm.