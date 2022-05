OnePlus Ace Racing Edition: ufficiale il nuovo top gamma di BBK con Android 12

Ascolta questo articolo

Confermando quanto trapelato dall’ente TENAA, ma anche quanto autospoilerato dal CEO di OnePlus Cina, Louis Li, OnePlus ha presentato in Cina (scontato inizialmente di 100 yuan), a pochi giorni di distanza dal normale OnePlus Ace, il successivo OnePlus Ace Racing Edition, con prestiti tecnici dal modello standard, ed estetici dal “cugino” OnePlus 10 Pro.

OnePlus Racing Edition (grigio e blu) dai bordi leggermente stondati, mostra un egual ingentilimento anche per la placca squadrata della multicamera posteriore, dagli angoli più arrotondati, in cui – a fronte di quattro fori – due di essi sono occupati ciascuno da un sensore fotografico, mentre un terzo ospita il Flash LED e un sensore fotografico (macro), e un quarto le indicazioni (64 MP 15-25 mm) relative al sensore principale. Di lato, nel tasto di accensione, si trova lo scanner per le impronte digitali, col costruttore che, a fronte di un telaio ben compattato (164,3 x 75,8 x 8,7 mm, per 205 grammi), ha trovato anche lo spazio per il mini-jack da 3.5 mm.

In tema di display, l’OnePlus Ace Racing Edition monta, con uno screen-to-body del 90.8%, un pannello LCD IPS da 6.59 pollici, risoluto in FullHD+, con 480 nits di luminosità, 120 Hz di refresh rate adattivo secondo 6 diversi livelli per abbinare prestazioni e autonomia, accontentando i gamers e chi invece vuol arrivare a fine giornata non a secco, 240 Hz di touch sampling, e il 100% di copertura dello spazio colore DCI-P3, 97% su quello NTSC. La selfiecamera, ospitata questa volta in un foro in alto a sinistra, è da 16 megapixel (f/2.05) mentre, sul retro, la tripla fotocamera annovera il succitato sensore principale da 64 (f/1.7, messa a fuoco fasica, video 4K@30fps), uno ultragrandangolare (112°) da 8 megapixel (f/2.2), e uno per le macro, da 2 megapixel (f/2.4).

Offre i suoi 8 core (2.85 GHz) alle elaborazioni necessarie il processore MediaTek Dimensity 8100-MAX da 5 nanometri con GPU Mali-G510 MC6, che può contare, secondo le scelte dell’utente, su 8 o 12 GB di RAM (LPDDR5) e su 128 o 256 GB di storage (UFS 3.1), secondo le combinazioni da 8+128 GB (1.999 yuan circa 282 euro), 8+256 GB (2.199 yuan o 310 euro), e 12+256 GB (2.499 yuan o 353 euro). Il sistema di dissipazione risulta essere a liquido multi (8) strato.

La batteria è da 5.000 mAh, caricata rapidamente a 67W via microUSB Type-C tramite il sistema proprietario Super Flash Charge, mentre le connettività prevedono il Dual SIM, il 4G VoLTE, il 5G standalone e non (via antenna a 360°), l’NFC, il GPS (Galileo, QZSS, Glonass, Beidou), il Bluetooth 5.3 LE, e il Wi-Fi 6. Per il sistema operativo sotto l’interfaccia proprietaria Color OS ColorOS 12.1 (con HyperBoost per la stabilizzazione del frame rate durante il gaming, beneficiato anche dal feedback curato da Razer per la tastiera), la scelta è ricaduta su Android 12.