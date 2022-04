OnePlus Ace ufficiale assieme agli auricolari Buds N e Cloud Ear Z2

OnePlus, confermando i rumors delle ultime settimane, ha tenuto un evento in Cina, nel corso del quale ha lanciato diversi prodotti, tra cui lo smartphone OnePlus Ace e gli auricolari senza fili OnePlus Buds N e Cloud Ear Z2.

L’OnePlus Ace (163,3×75,5×8,2 mm per 186 grammi, nei colori Arctic Glow e Stellar Black) ha cornici molto strette attorno al display, un pannello AMOLED a 6.7 pollici risoluto in FullHD+ (394 PPI): nello specifico, protetto da un vetro curvo 2.5D di tipo Gorilla Glass 5, si tratta di un pannello molto luminoso (da 500 a 950 nits) e contrastato (1.000.000:1), con refresh rate dinamico (60/90/120 Hz) e 720 Hz di touch sampling, provvisto di always on display e scanner biometrico sottostante. La selfiecamera (S5K3P9, f/2.4) arriva a 16 megapixel.

Dietro, un’elegante sezione metallica nell’angolo alto di sinistra circoscrive una tripla fotocamera, con zoom digitale 20x e video girati in 4K@30fps, con un sensore principale da 50 megapixel (Sony IMX766, f/1,88, 1/1,56″, 23,6mm eq, pixel da 1 micrometro, angolo visuale di 84.4°, autofocus, stabilizzazione ottica, messa a fuoco fasica), uno ultragrandangolare (119°) da 8 megapixel (Sony IMX355, f/2,2, 1/4″, 15,5mm eq, pixel da 1,12 micrometri), e uno per le macro da 2 megapixel (GC02M1, 1/5″,21,88mm eq, f/2,4, pixel da 1,75 micrometri, angolo visuale da 88,8°). L’audio annovera due speaker stereo e altrettanti microfoni.

La sezione elaborativa, tenuta al fresco da un sistema di dissipazione che adopera materiale super cristallino di grafite e una superficie di smaltimento termico da 4.129,8mm2, prevede il processore MediaTek Dimensity 8100-MAX coadiuvato da RAM LPDDR5 e da storage UFS 3.1: nello specifico, le due memorie si combinano dando luogo agli allestimenti da 8+128 GB (2.499 yuan, 355 euro), 8+256 GB (2.699 yuan, 384 euro), 12+256 GB (2.999 yuan, 427 euro), 12+512 GB (3.499 yuan, 498 euro).

Grazie alla ricarica SuperVOOC da 150W, la batteria da 4.500 mAh si carica in 5 minuti del 50%, sfruttando la microUSB Type-C e il caricatore in confezione. Le connessioni dell’OnePlus Ace contemplano il dual SIM, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, il GPS (Beidou, Glonass, Galileo), l’NFC, il 4 e 5G mentre, lato software, la scelta è ricaduta su Android 12 sotto l’interfaccia ColorOS 12.1: in occasione del lancio in India, il 28 Aprile, il device assumerà la denominazione di OnePlus 10R e cambierà l’interfaccia con la OxygenOS.

Passando agli auricolari, il modello Cloud Ear Z2 è una neckband in realtà già nota in India col nome di Bullets Wireless Z2. In quanto tale, il prodotto ospita driver da 12.4 mm e sul telecomandino nel collare da spalla pone un pulsante multi-funzione, utile anche per gestire le chiamate e la musica. I Buds N (nero, bianco), invece, sono auricolari impermeabili (IP55), di tipo semi in-ear, con stelo piatto, ospitanti driver da 12.4 mm e microbatterie da 41 mAh, che assicurano loro sino a 7 ore di autonomia, con 30 totali raggiunte grazie alla custodia (con batteria da 480 mAh). Si connettono alla sorgente col Bluetooth 5.2, e mettono a disposizione l’ENC, o cancellazione del rumore ambientale.