One Bullets Wireless Z2: ufficiale la neckband con 30 ore di autonomia

Nel corso dell’evento che ha portato alla presentazione globale del top gamma telefonico OnePlus 10 Pro, l’omonimo brand cinese ha svelato, per ora solo in favore del mercato indiano, gli attesi auricolari OnePlus Bullets Wireless Z2 che, in quanto provvisti di una fascia da collo, rientrano nella categoria delle neckband.

OnePlus Bullets Wireless Z2 gode dell’impermeabilità IP55 contro polvere e acqua (pioggia, sudore, umidità) potendo così essere usato anche quando si fa sport all’aperto. Vista la loro categoria hanno un telecomandino sulla destra della fascia da collo, con un pulsante multi-funzione, che può richiamare l’assistente vocale, due pulsanti per il volume, dal tono rosso in puro stile OnePlus, e un microfono, con possibilità di regolare a vari livelli la riduzione del rumore durante le chiamate.

Redatti nelle colorazioni Beam Blue e Magic Black. gli OnePlus Bullets Wireless Z2 ospitano driver da 12.4 mm (i più grandi mai montati da OnePlus) per bassi ricchi e profondi: a ciò va aggiunto il supporto ai codec SBC ed AAC in carico alla connettività Bluetooth 5.0 ed il fatto che il costruttore abbia previsto un ottimizzatore AI per la scena audio, una sorta di equalizzatore intelligente.

Tra le funzioni smart degli One Bullets Wireless Z2, giunti in pratica a circa due anni dai predecessori a cui somigliano esteticamente, non manca lo stand-by magnetico (unendo le superfici esterne delle due unità, queste ultime si spengono, per riaccendersi una volta separate) e il fast pairing nel caso di un accoppiamento con smartphone OnePlus.

Sul versante dell’autonomia, grazie alla sua microbatteria (che impatta sul peso del prodotto, di 230 grammi), con la neckband in questione si ottengono 30 ore di funzionamento, con possibilità di recuperarne altre 20 dopo appena 10 minuti di carica rapida, operata grazie alla porticina microUSB Type–C. Il prezzo è di 1.999 rupie, pari a pressappoco 24 euro al cambio attuale.