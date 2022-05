One Netbook T1: in arrivo il tablet 2-in-1 anti Surface Pro 8

Ascolta questo articolo

Il piccolo brand cinese One Netbook, che appena una settimana fa aveva presentato il rinnovato notebook ultracompatto convertibile A1 Pro 2022, è appena tornato alla carica, prospettando l’arrivo in crowdfunding, per fine mese, ad un prezzo di 599 dollari (destinato a salire verso gli 850 dollari alla fine della promo), del tablet, anti Surface Pro 8, “One-netbook T1”.

One Netbook T1 ha un telaio da 12,8 ” x 7,8″ del peso di circa 997 grammi che, realizzato in lega di magnesio e alluminio, resiste a cadute anche da 1.5 metri di altezza: frontalmente, rivela un display LCD IPS da 13 pollici, risoluto a 2160 x 1440 pixel, con 25 ms di tempo di risposta, 100% di copertura sul color gamut sRGB e 500 nits di luminosità. Sul retro, un cavalletto consente l’inclinazione del dispositivo da 0 a 160°, per trovare l’angolazione giusta quando, affiancandogli una tastiera, lo si trasforma in un notebook: usando invece una penna capacitiva, di cui è supportata la pressione sino a 4.096 livelli, è possibile usare la superficie del touchscreen come fosse un album da disegno.

Presentato come il tablet più potente al mondo, sebbene non possa competere col RoG Flow Z13 di Asus, che ha un processore ore i9-12900H, una GPU RTX 3050 Ti, e il supporto verso una eGPU per notebook veri e propri (la RTX 3080), l’One Netbook T1 risulta in grado di reggere applicazioni come AutoCAD e Lightroom, grazie all’impiego di un processore Intel di 12a gen, Alder Lake, della serie P da 28W di TDP, rappresentato dal 12 core (4.7 GHz) a 16 threads i7-1260P coadiuvato alla GPU integrata Intel Iris Xe con 96 execution core da 1.4 GHz.

Sul piano delle memorie, il venturo tablet semi premium One Netbook T1 viaggerà con un ammontare di 16 GB di RAM dual channel di tipo LPDDR5-5200, e con uno storage SSD M.2 della tipologia 2280.

Sempre all’interno del corpo macchina, oltre alla schedina per le connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0, vi sarà una batteria da 12.000 mAh che, caricata in 2.5 ore mediante un alimentatore GaN da 65W, dovrebbe assicurare sino a 9 ore di autonomia. Non mancano, nel tablet One Netbook T1, diverse porte, tra cui USB 3.2 Type-A, HDMI, USB Type-C, combo jack da 3.5 mm per l’audio, e lettore di schede di memoria microSD.