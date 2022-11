Nuu B20 5G: ufficiale il medio-gamma con attenzione all’imaging

Ascolta questo articolo

Era il 2019 quando vennero sfoggiati gli smartphone G4 e G2 e, da allora, di acqua sotto i ponti, tecnologicamente ne è passata tanta. Di conseguenza, non stupisce che il brand cinese Nuu Mobile, nello sfoderare il nuovo B20 5G (negli USA a 219.90 dollari sullo store ufficiale), abbia messo in campo, sempre all’insegna dell’economicità, prestazioni, cura del design, e autonomia migliorati.

Il Nuu B20 5G misura 161.0 × 75.1 × 9.85 mm ed ha un peso leggero dovuto senza dubbio al ricorso alla scocca in plastica: sul lato destro, si trovano il bilanciere del volume e il tasto di accensione che fa da scanner per le impronte digitali, mentre a sinistra si trova il carrellino per le due SIM e la microSD con la quale guadagnare altri 512 GB per i propri file e applicazioni. In basso, si trova il mini-jack da 3.5 mm, uno speaker mono, e la microUSB Type-C: di conseguenza, è possibile usare le proprie cuffie cablate nel mentre si carica il telefono.

Il frontale del Nuu B20 5G prevede un display LCD IPS da 6.5″ risoluto in FullHD+ con un refresh rate da 90 Hz per una maggior fluidità d’uso: le cornici attorno al pannello sono contenute su 3 lati, ma il mento non è eccessivamente vistoso.

Fotograficamente, la selfiecamera è da 8 megapixel e gira video a 1080p@60fps come il sensore principale presente nella tripla fotocamera posteriore: quest’ultima propone, ben evidenziato, in un bumper non troppo sporgente dalla scocca, un sensore primario da 48 megapixel, cui fa seguito uno ultragrandangolare da 16 megapixel e, infine, uno per le macro, da 2 megapixel. L’app fotografica supporta una modalità Ritratto classica, che però si limita a sfocare lo sfondo lungo i bordi, e una modalità di abbellimento, che snellisce il viso e cura al meglio la pelle, levigandola.

Realizzato con un processo litografico a 7 nanometri, il processore octacore (2.2 GHz) MediaTek Dimensity 700 con la GPU ARM Mali-G57 MP2 è integrato nel Nuu B20 5G potendo contare su 8 GB per la RAM e su 128 GB per lo storage, come visto espandibile. Assicura una giornata di autonomia la batteria, da 5.000 mAh, caricabile rapidamente a 18W, capace di far arrivare a fine giornata, in uso standard, con ancora il 30% di energia a disposizione.

Le connettività del Nuu B20 5G si sostanziano nel 5G, nel GPS, nell’NFC per i pagamenti contactless, nel Wi-Fi e nel Bluetooth 5.1: il sistema operativo, invece, è Android 12, praticamente stock e privo di bloatware.