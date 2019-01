Dal CES 2019, ecco i "budget phone" LG K9s e Nuu Mobile G4

Una categoria che gode sempre di grande fortuna, in ambito telefonico, non fosse per le vendite molto gratificanti che essa raggiunge, è quella dei budget phone, ovvero degli smartphone economici destinati ai mercati emergenti, o agli utenti occidentali che desiderano contenere la spesa per un nuovo telefono. Ecco le ultime proposte, in merito, di LG e Nuu Mobile.

La coreana LG, al CES 2019 di Las Vegas, ha esibito – senza farne annuncio alcuno – uno smartphone che, probabilmente, verrà commercializzato (anche) con l’operatore T-Mobile: si tratta dell’LG K9s, registrato mesi fa presso lo European Union Intellectual Property Office quale successore del poco fortunato K9 ufficializzato al MWC 2018 (come K8). Il device (5.7 × 2.83 × 0.32 pollici) realizzato nelle colorazioni bianco, nuovo nero aurora, e nuovo grigio platino, è un classico LG con lunotti verticali atti a contenere il display, LCD IPS da 5 pollici, con risoluzione HD: la selfiecamera arriva a 5 megapixel, e gestisce l’effetto ritratto, mentre quella posteriore – capace di fondere più foto per ottenere una GIF animata – varia secondo il mercato (in alcuni casi da 13 megapixel con messa a fuoco via rilevamento fasico, in altri da 8 col solo Flash LED).

Il cuore dell’LG K9s sarà rappresentato, in alcuni contesti, da un quad-core (1.5 GHz), ed in altri da un octa-core (1.4 GHz), ma sempre con 2 GB di RAM e 16 GB di storage, per app (es. MetroPCS) e sistema operativo. Tra le feature emerse in sede di fiera, la presenza dello scanner biometrico posteriore, che può essere sfruttato alla stregua del power on, e del jack da 3.5 mm per le cuffie, sempre più “merce rara” vista la carica degli auricolari Bluetooth.

Il produttore cinese Nuu Mobile, invece, al CES 2019 ha portato – tra i low cost – un telefono che, per specifiche, potrebbe tranquillamente campeggiare tra i rivali premium. Provvisto di un notch trapezoidale, per la selfiecamera da 16 megapixel, il Nuu Mobile G4 esibisce un display da 6.2 pollici con risoluzione FullHD+ (2246 x 1080 pixel): il lato posteriore allinea al centro, con un oblungo (in orizzontale) scanner biometrico, il semaforo verticale per la doppia fotocamera, da 16+8 megapixel, affiancato lateralmente da un Flash LED.

Del processore, trapela la natura di rapido (2.0 GHz) octa-core, e la buona compagnia di 6 GB di RAM: lo storage, incrementabile via microSD (+ 256 GB), potrà essere preferito a 64 (250 dollari) o 128 GB (280 dollari), in fase di acquisto, in quel di Marzo, in tandem con alcuni operatori mobili (es. T-Mobile ed AT&T). Ottime, infine, le scelte per sistema operativo, già Android Pie 9.0, e batteria, sia capiente (3.750 mAh) che dotata di ricarica rapida (18W) e wireless (10W).