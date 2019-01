Nuu Mobile G2: middle-level con display edge-to-ege, doppia postcamera, e vocazione da battery phone

La compagnia cinese Nuu Mobile, con sede anche negli USA, ha annunciato un nuovo arrivo – in ambito DualSIM – nella famiglia di smartphone serie G che, ora, con il Nuu Mobile G2, contribuisce ad elevare la qualità degli smartphone di fascia media.

Il neo arrivato Nuu Mobile G2 ha un telaio in metallo (158.5 x 73.6 x 8.55 mm) con dorso posteriore in blu lucido, sul quale – in assetto centrale – si collocano (dal basso verso l’alto) il logo aziendale, lo scanner per le impronte digitali, ed il semaforo verticale con effetto ottico spiraleggiante in stile ZenFone.

Il frontale del Nuu Mobile G2 è ben ottimizzato nelle cornici laterali, tanto da poter innestare – sotto il vetro 2.5D – un display edge-to-edge LCD IPS da 5.99 pollici, con risoluzione FullHD+ (aspect ratio a 18:9), ed ottima densità di pixel (403 PPI): la selfiecamera, posta nella lunetta superiore, arriva a 13 megapixel, e supporta HDR, beauty mode, e vari filtri. Sul retro, la doppia fotocamera, da 20+2 megapixel, si avvale della stabilizzazione elettronica e di una veloce messa a fuoco: capace anche in questo caso di HDR, è arricchita col riconoscimento delle scene, e gli effetti di profondità.

Il cuore del Nuu Mobile G2 è costituito dal processore octa-core (1.5 GHz) MediaTek MT6750 e dalla GPU dual core (520 MHz) ARM Mali-T860 MP2: la RAM (LPDDR3) ammonta a 4 GB, mentre lo storage ne prevede 64, ma può guadagnarne ulteriori 128 sostituendo la seconda SIM con un’apposita schedina microSD.

L’autonomia del Nuu Mobile G2, grazie ad Android Oreo 8.0, ed alla batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida, arriva a 13 giorni di stand-by, ed all’intera giornata con un uso medio, che prevede anche l’utilizzo delle connettività di bordo (Wi-Fi n, Bluetooth 4.0, GPS, 4G con banda 20), e dell’ascolto musicale via jack da 3.5 mm per le cuffie.

Attualmente, Nuu Mobile G2 è già disponibile in commercio anche in Italia, a 299.99 euro presso alcuni negozi fisici della grande distribuzione, o in rete – presso alcuni eshop – ad un listino sensibilmente inferiore (sui 185.62 euro).