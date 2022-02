Dopo aver stuzzicato gli utenti a suon di rivelazioni su Weibo, Nubia, noto sotto-marchio della cinese ZTE, ha alzato il sipario sul suo nuovo top gamma, il Nubia Z40 Pro, che raccoglie l’eredità del modello dello scorso anno anche con due originali e intriganti edizioni speciali.

Il Nubia Z40 Pro (161.9 x 72.9 x 8.4 mm, per 199 grammi) ha un telaio cadenzato nelle nuance alternative Interstellar Black e Galaxy: frontalmente vi si ravvisa un pannello AMOLED con rapporto a 20:9 da 6.67 pollici di diagonale, risoluto in FullHD+, con 395 PPI, refresh rate dinamico (da 60) a 144 Hz (passando per 90 e 120), 100% di copertura sullo spazio colore DCI-P3, profondità colore a 10-bit, 1.000 nits di picco come luminosità, scanner d’impronte sottostante, curvatura ai lati e foro in alto al centro.

Quest’ultimo ospita la selfiecamera, da 16 megapixel: il retro, alquanto suggestivo, propone un listello che copre in orizzontale tutta la parte alta, sebbene i sensori della tripla fotocamera sian tutti allineati verticalmente a sinistra, con un’evidenziazione in rosso, ma anche dimensionale, a favore di quello primario. Nello specifico, il costruttore ha previsto nel Nubia Z40 Pro un sensore principale da 64 megapixel, un Sony IMX787 stabilizzato otticamente, con f/1.6, ottica a 7 elementi, da 1/1.3″ equivalenti a un obiettivo personalizzato da 35 mm che, in quanto più simile all’occhio umano, dovrebbe migliorare dell’80% la luce, del 78% la nitidezza, e ridurre del 38% le distorsioni.

Beneficiato il succitato sensore di algoritmi di tracciamento delle ombre per catturare i fulmini, di una migliorata modalità per il cielo stellato, di filtri per imitare le pellicole Fuji, settatolo per scattare di default foto a 16 megapixel via p-binning 4-in-1, Nubia lo ha affiancato con un ultragrandangolo (116°) da 50 megapixel (Samsung S5KJN1) e con un sensore (Hi-847) telescopico (zoom ottico 5x) da 8 megapixel, con lunghezza focale a 125 mm e stabilizzazione ottica. L’audio manca del jack da 3.5 mm, ma gode di due speaker stereo con DTS:X Ultra mentre il coinvolgimento può contare anche su un motore vibrazionale lungo l’asse X (per più di 300 varianti di vibrazione).

L’interno del Nubia Z40 Pro ha un elaborato sistema di smaltimento del calore con una vapor chamber “a cambiamento di fase in grafene a micro-nano cavità“, di grado aerospaziale, e un’area di dissipazione di oltre 35000 mm², in modo che dopo mezzora di gioco a Genshin Impact la temperatura non superi mai i 38.5°, facendo pure meglio dello Xiaomi Mi 12 (44.9°). Ciò tradisce la presenza di un chip top gamma, lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da RAM LPDDR5 (8, 12, 16 GB) e da storage non espandibile UFS 3.1 (128, 256, 512 GB o 1 TB).

Predisposto per il 5G, il Dual SIM, il GPS, l’NFC multi-funzione, il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2, il Nubia Z40 Pro usa la microUSB 3.1 Type-C rapidamente, a 80W, la batteria da 5.000 mAh, sensibilmente più grande dei 4.600 mAh dell’edizione speciale Gravity Edition, caricata a 66W e supportata dalla ricarica wireless magnetica da 15W in stile Apple MagSafe. Il sistema operativo, infine, è Android 12 sotto l’interfaccia MyOS 12 che, tra le altre cose, porta in dote cautele per la privacy, come informazioni alterate sulla posizione e avvisi in tempo reale per le autorizzazioni sensibili.

Per i prezzi, il Nubia Z40 Pro richiede 3.399 yuan (481 euro) per 8+128 GB, 3.699 yuan per 8+256 GB, 3.999 yuan (524 euro) per 12+256 GB, 4.499 yuan (637 euro) per 12+512 GB. La Gravity Edition richiederà 4.299 yuan (609 euro) per 12+256 GB e 5.999 yuan (850 euro) per 16 GB + 1 TB. L’edizione speciale in stile mecha, dedicata all’anime Outcast, ovvero la “Under One Person”, sarà venduta a 4.699 yuan (665 euro) per 12+256 GB. Passando agli accessori, tra i tanti annunciati, spiccano un powerbank mobile magnetico con 10.000 mAh d’energia listato a 249 yuan (35 euro), il sistema di ricarica wireless magnetica da 15 W previsto per 119 yuan (17 euro), il caricabatteria al nitruro di gallio da 65W venduto a 249 yuan (35 euro).