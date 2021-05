Nubia Z30 Pro: ufficiale il top gamma completo e con 5G

Nubia, brand del gruppo cinese ZTE, ha annunciato in patria (con disponibilità dal 25 Maggio) il top gamma Z30 Pro, nelle colorazioni Vast Black, Black Gold Legend, Interstellar Silver, animato da Android 11 sotto l’interfaccia Nubia UI 9.0, secondo un listino che principia da 4.999 yuan, circa 637 euro.

Nubia Z30 Pro (161.8 x 73 x 8.5 mm, per 198 grammi) ha un frontale bucato al centro alto, con cornici molto strette (90.9% screen to-body) su tutti e 4 i lati e, sul retro, una formazione rettangolare estesa col logo Nubia a destra e a sinistra una quadcamera: il display del device è un AMOLED da 6,67 pollici, risoluto in FullHD+ (395), con HDR10+, anti sfarfallio DC Dimming, 144 Hz di refresh rate e scanner d’impronte sottostante.

La selfiecamera posta in cima è da 16 megapixel mentre, dietro, la multicamera, capace di girare video a 10bit, in HDR10, sino alla risoluzione 8K@30fps, attrezzata con una modalità di scatto “stellare” e una AI Moon mode in omaggio agli astro-fotografi, si avvale di tre sensori da 64 megapixel, di cui uno principale (f/1.9, 35mm, messa a fuoco fasica, 1.97″, pixel da 0.7 micron), uno grandangolare (f/1.6, 26mm, 1/1.72″, autofocus laser, messa a fuoco fasica, stabilizzazione ottica, pixel da 0.8 micron), ed uno ultragrandangolare (120°, 1/1.97″, f/2.2, pixel da 0.7 micron), oltre che di un periscopico (123mm, zoom ibrido 50x, ottico 5x) da 8 (f/3.4, 1/4.0″, messa a fuoco fasica, stabilizzazione ottica) megapixel. Lato sound, sono presenti due speaker stereo con audio DTS:X Ultra.

Nel Nubia Z30 Pro il processore top octacore (2.84 GHz) Snapdragon 888 con la GPU Adreno 660 coopera con RAM (LPDDR5) e storage (UFS 3.1) negli allestimenti da 8+256 GB (4.999 yuan o 637 euro) e 12+256 GB (5399 yuan o 688 euro). Risulta presente anche una variante da 16+512 GB, solo nella nuance Black Gold Legend (5.999 yuan, 765 euro): in ogni caso è implementato un sistema di dissipazione multidimensionale del calore (vapor chamber e 5 strati di grafene).

In termini di comparto connettività, ovviamente presenti col Dual SIM, vi è il 4 ed il 5G (SA+NSA, portato in dote dal processore), ma anche il GPS, il Bluetooth 5.2 LE (A2DP, aptX), il Wi-Fi 6E, ed il modulo NFC per i pagamenti a sfioramento. Altro elemento clou della scheda tecnica Nubia Z30 Pro è il fattore energetico: la batteria è da 4.200 mAh ed è caricabile rapidamente (NeoCharge), tramite la porta microUSB 3.1 Type-C, a 120W: in tal modo, secondo quanto dichiarato dall’azienda, è possibile ricaricare del tutto l’unità energetica, partendo da 0, in appena 15 minuti.