Nokia svela il nuovo smartphone entry level Nokia C02

Di Nokia, brand telefonicamente gestito dalla connazionale finlandese HMD Global (sempre situata a Espoo, storica sede anche di Nokia), non si parlava da qualche settimana, e precisamente dal disvelamento del suo controller da gaming. Nelle scorse ore, secondo il sito russo Mobilefon, la grande N oltre ad aver riconfermato il low cost Nokia C12, ha anche ufficializzato l’altrettanto entry level Nokia C02 (148,7 x 71,2 x 10 mm per 191 grammi, nei colori Dark Cyan e Charcoal), che condivide diverse specifiche col modello già visto.

Anche il nuovo smartphone ha 2 GB di RAM, 3.000 mAh di batteria, e una scocca impermeabile a gocce e schizzi d’acqua secondo lo standard IP52: le differenze però non mancano e sono sufficienti a farne uno smartphone degno di ritagliarsi uno spazio tutto suo. Il design del nuovo Nokia C02 è molto vintage.

Ci sono ampie cornici sia ai lati che in particolar modo sopra e sotto: sembra quasi di trovarsi di fronte alle cornici di un quadretto digitale. Lo schermo che è contenuto nel mezzo è un LCD IPS da 5.45 pollici secondo un aspect ratio a 18:9, secondo una risoluzione da 960 x 480 pixel, che quindi è FWVGA+. La fotocamera anteriore è da 2 megapixel. Sul retro in policarbonato emerge un bumper a metà tra il rettangolo e l’ellissi, che comprende un sensore mono da 5 megapixel e un Flash LED. Il Nokia C02 non ha lo scanner per le impronte digitali (tranquilli: c’è il riconoscimento facciale), ma si fa perdonare in ambito audio, visto che c’è solo lo speaker mono, almeno col mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari cablati.

Il chipset del Nokia C02 è un imprecisato quadcore da 1,4 GHz di clock, abbinato a 2 GB di RAM e a 32 GB di storage, espandibile via microSD. Datesi le specifiche così basiche, il device regge come sistema operativo Android 12 nell’alleggerita versione Go Edition: il costruttore promette 2 anni di aggiornamenti di sicurezza, che saranno erogati a cadenza trimestrale. A livello di autonomia c’è una batteria removibile da 3.000 mAh, caricabile rapidamente a 5W via microUSB classica, non Type-C.

Le connessioni del Nokia C02, per ora ancora senza prezzo, sono il 2, 3 e 4G, il Wi-Fi n monobanda (2,4 GHz), il GPS, il Bluetooth 4.2 con supporto al codec LDAC.