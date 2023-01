Nokia mette in campo lo smartphone low cost Nokia C12

Ascolta questo articolo

Dopo il tablet T21 la licenziataria HMG Global ha annunciato un’alternativa più economica allo smartphone Nokia C21, col nuovo Nokia C12 che, assieme alle consuete doti di durabilità, offre anche prestazioni migliorate e una fotocamera intelligente.

Nokia C12 misura 160,6 x 74,3 x 8,7 mm mentre il peso è di 177,4 grammi. Le colorazioni sono tre, ovvero Light Mint, Charcoal, e Dark Cyan. Sempre esteticamente, davanti c’è il notch a goccia mentre dietro vi è un notch non molto aggraziato e bombato, che ospita assieme al Flash LED un solo sensore fotografico. Manca lo scanner per le impronte digitali, ma è presente il mini-jack da 3.5 mm e, sempre lungo il perimetro, vi è una normale microUSB e non una Type-C.

Il display del Nokia C12 è un pannello LCD TFT da 6,3″ con risoluzione HD+. La fotocamera anteriore arriva a 5 megapixel con fuoco fisso e consente la scansione 2D del viso in ottica sicurezza. Dietro, la fotocamera mono è da 8 megapixel con autofocus, e implementa la modalità Ritratto per l’effetto Bokeh, una modalità notte e l’Auto HDR.

Il chipset del Nokia C12 è un Unisoc 9863A1, con otto core e una velocità di clock a 1,6 GHz. La RAM LPDDR4X può essere da 2 o 3 GB e guadagna altri 2 GB via espansione virtuale, mentre lo storage, da 64 GB, di espande via microSD di 256 GB massimi. Secondo l’azienda, grazie all’uso di Android 12 in Go Edition, questo smartphone spreca il 20% di archiviazione in meno rispetto ad altri device della categoria e velocizza le app nell’avvio del 30%. Un ottimizzatore, poi, elimina le app non necessarie che operano in background.

La batteria del Nokia C12 è da 3.000mAh e si carica alla modesta potenza di 5W: in compenso, via funzione Battery Saver assicura una prolungata autonomia. All’interno dello chassis, impermeabile come da certificazione IP52, non mancano diverse connettività basiche, come il 4G LTE cat.4, il GPS, il Wi-Fi n, e il Bluetooth 5.2. Attualmente non è noto il prezzo per l’Italia di questo smartphone che, però, in Austria e Germania è venduto a partire da 119 euro.