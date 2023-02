GC5000: svelato per errore il primo game controller di Nokia

Ascolta questo articolo

Nei mesi scorsi, circolò la voce secondo cui Nokia avrebbe lanciato un prodotto in quota gaming e, secondo il portale Nokia Power User, il momento del lancio di questo prodotto potrebbe essere molto vicino.

Simile nell’aspetto al modello visto in occasione del lancio del Nokia Streaming Box 8010 curato dal partner StreamView, il Nokia GC5000, questo il nome del prodotto apparso momentaneamente sul sito proprio di StreamView (“sfruttato” da Nokia anche per smart tv), è un game controller (il primo del brand finnico) dalle dimensioni consuete, che misura 163 x 64 x 104 mm (L/P/A) e pesa 348 grammi. Ha un design ergonomico per migliorare la presa e l’impugnatura durante l’uso prolungato.

Come dotazione, l’ancora inedito game controller Nokia GC5000 comprende i canonici grilletti, pulsanti dorsali, levette analogiche, pad direzionale, pulsanti frontali, ma non solo. C’è anche un pulsante Google Assistant bene in vista, con i classici riferimenti cromatici al concierge virtuale di Google, che potrà – via microfono – essere chiamato in soccorso per muoversi all’interno dei vari menu o per cercare i propri giochi preferiti.

Il game controller Nokia GC5000 consentirà rapidi cambi di direzione, e un controllo intuitivo, grazie al suo integrare un giroscopio a sei assi. Un buon feedback, invece, sarà assicurato dalla presenza di due motorini vibrazionali, per un riscontro appunto di tipo aptico.

A livello di autonomia, il game controller Nokia GC5000 viene accreditato di una durata operativa di 14 ore grazie alla batteria integrata, ricaricabile in 2 ore tramite la porta microUSB Type-C. La compatibilità di questo controller sarà ampia, considerato che potrà essere usato in tandem con smartphone Android, con smart TV Android based, e con streaming box sempre animati da Android (sebbene non sia noto da quale versione in poi). Il costo del controller Nokia GC5000 non è noto, così come la sua data di lancio. Al momento si ipotizza che possa essere prezzato pressappoco sui 50 euro.