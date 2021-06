Nokia Event: ufficiali lo smartphone C20 Plus, gli auricolari BH-205 e lo speaker SP-101

Rispettando il calendario in merito, Nokia ha avviato il suo fine settimana con un ricco evento dedicato all’hardware, portando all’esordio, a partire dal mercato cinese, uno smartphone low cost, il Nokia C20 Plus, e due accessori audio, tra cui un paio di auricolari e uno speaker, ambedue true wireless.

La gamma low cost C degli smartphone Nokia (by HMD Global, sempre acquartierata a Espoo), messo ormai a regime il modello C01 Plus, ha dato un erede all’esemplare C20 dello scorso Aprile, attraverso il nuovo Nokia C20 Plus (699 yuan, circa 90 euro, dal 16 Giugno). Lo chassis (165.4 x 75.85 x 9.5 mm per 204,7 grammi), in policarbonato nelle nuance Graphite Black/Ocean Blue, palesa sul retro una bombatura 3D che, oltre a migliorare la presa in mano, a detta dell’azienda rende il device più resistente e forte: a popolare questa facciata, priva dello scanner per le impronte digitali, è un pregevole oblò che, accompagnato a sinistra da un Flash LED, ingloba un sensore principale da 8 e uno secondario da 2 megapixel per la profondità.

Il frontale del Nokia C20 Plus palesa un vezzo old style rappresentato dal mento con la dicitura Nokia mentre, in alto, il piccolo frontalino deborda in un notch a goccia per la selfiecamera, 5 megapixel, per le videochiamate il face unlock: nel mezzo è integrato il display LCD HD+ da 6.5 pollici, con rapporto panoramico oblungo in 20:9.

Nonostante si arrivi a 3 GB di RAM, in appoggio al processore octacore (clock frequency massima a 1,6 GHz) UNISOC SC9863a, nello storage, da 32 GB espandibile via microSD sino a 256 GB, il sistema operativo scelto, Android 11, è in Go Edition (quindi con i corrispettivi lite delle principali app). Per l’autonomia, stimata in 2 giorni, entra in gioco una batteria non removibile da 4.950 mAh caricabile a 10W, che soddisfa appieno le esigenze energetiche anche del segmento connettività, inclusivo della doppia SIM con 4G, del GPS, del Wi-Fi n, del Bluetooth 4.2, del jackino da 3.5 mm, e della microUSB usabile anche per il trasferimento dati.

Nello stesso evento, il costruttore finnico ha alzato il sipario anche su alcuni accessori nel segmento audio. Il primo, gli auricolari senza fili Nokia BH-205 (199 yuan, pressappoco 26 euro), ideati nelle palette Charcoal Black e Polar Blue, hanno una forma a 7, tra stanghetta e sferetta angolata con gommini in-ear per una salda calzata durante lo sport: in favore della comodità d’uso supportano i comandi touch sulle pareti esterne mentre, all’interno, oltre a grandi driver dinamici, il modem per il Bluetooth 5.0 connette singolarmente le due unità alla sorgente, con conseguente riduzione del consumo energetico e della latenza. L’autonomia, in ragione del contributo offerto dalla custodia di trasporto, può arrivare a toccare le 36 ore complessive.

Finalizzato a esser trasportato in outdoor (col beneplacito di 20 ore di autonomia) con una sola mano, lo speaker senza fili Nokia SP-101 (199 yuan, pressappoco 26 euro), secondo prodotto per il sound finnico, ha una forma discoidale (86 x 86 x 50 mm) in stile Nest Mini conferita allo chassis, provvisto di laccetto, il cui peso si ferma a 164 grammi: la compattezza del prodotto non inficia la sua vastità di funzioni, stante un microfono per l’amministrazione delle chiamate hands free in vivavoce, uno slot per microSD da cui leggere i propri file audio, e l’integrazione della funzione per il volume dinamico.