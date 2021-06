Nokia C01 Plus: all’esordio lo smartphone low cost con Android 11 in Go Edition

Senza troppi clamori, HMD Global ha listato, sul sito russo di Nokia, al prezzo di circa 74 euro (6.490 rubli) un nuovo smartphone iper-economico ma completo quanto a connettività, autonomia, e qualità del display, rappresentato – nelle colorazioni viola e blu – dal Nokia C01 Plus.

Il Nokia C01 Plus ha una scocca (148 x 71,8 x 9,3 millimetri, per 157 grammi) in policarbonato che, tuttavia, viene accreditata come resistente dal costruttore, che l’ha sottoposta a test di torsione e flessione: il frontale, decisamente old style, propone cornici evidenti sia ai lati che, a maggior ragione, in alto e in basso: in compenso, a nord non manca lo spazio per la selfiecamera, da 5 megapixel, attrezzata col Flash LED e, soprattutto, col Face Unlock (unico sistema biometrico a bordo), mentre a sud è presente il logo Nokia (come nei modelli 2.3 e 2.4).

Nel Nokia C01 Plus il display è un pannello LCD IPS da 5,45 pollici, risoluto in HD+ secondo l’aspect ratio a 18:9: posteriormente, nella parte alta al centro, un pillolotto alloggia assieme al Flash LED la monocamera da (ancora) 5 megapixel. A completamento della multimedialità sarà possibile contare sul mini-jack da 3.5 mm con Radio FM.

Lo stesso processore già visto a bordo del Moto E6i, ovverosia l’octacore (1.6 GHz) Unisoc SC9863a opera in base a 1 GB di RAM, il che rende necessario adottare sì Android 11, ma in Go Edition (con tutto quel che ne consegue come app in versione light): lo storage, da 16 GB, in compenso, può essere espanso via microSD sino a 128 GB ulteriori. Trattandosi di un device basico, non si va oltre il 4G per il Dual SIM, con le connettività del Nokia C01 Plus che contemplano anche il GPS (A-GPS), il Wi-Fi n, il Bluetooth 4.2 ed una microUSB 2.0.

Quest’ultima è incaricata di caricare, invero non troppo celermente, a 5W di potenza, la batteria, da 3.000 mAh che, come nei device d’una volta, è pregevolmente removibile, sì da poterla sostituire con una carica, o da cambiarla del tutto quando avrà perso la sua capacità di caricarsi appieno.