Moto E6i: ufficiale il nuovo entry level Motorola by Lenovo

Come spesso avvenuto negli ultimi tempi, Lenovo ha presentato a partire dal Brasile un nuovo smartphone targato Motorola, con l’inedito Moto E6i, erede del Moto E6s del Marzo scorso, destinato a chi cerca un device essenziale, magari secondario, senza eccessive spese.

Moto E6i (155,6 x 73 x 8,5 mm, per 160 grammi), disponibile nelle colorazioni grigio titanio (Titanium Grey) e rosa (Pink), al prezzo di 1.099 real, circa 169 euro, propone un panoramico (19,5:9) display LCD IPS da 6.1 pollici, risoluto in HD+ (720 x 1600 pixel, 282 PPI), sormontato da un notch a goccia quale sede della selfiecamera, da 5 megapixel (f/2.2, 77°). Posteriormente, ov’è presente il classico scanner per le impronte digitali sotto il logo della M alata, alloggia un’immancabile multicamera.

Quest’ultima, duale, propone – isolato a sinistra – un sensore principale da 13 megapixel (f/2.2, 80°): poco sotto, in un semaforo verticale, assieme al Flash LED, è situato un sensore secondario da 2 megapixel (f/2.4, 90°) per la profondità. Il versante audio, per nulla scontato in un device basico, non fa a meno del pratico jack da 3,5 mm per le cuffie cablate.

Potenzialmente buona l’autonomia, grazie alla presenza nel Moto E6i di una batteria da 3.000 mAh caricabile a 10W via microUSB 2.0, la potenza elaborativa del nuovo entry level Motorola spetta alle capacità del processore octacore (1.6 GHz) Tiger SC9863A di Unisoc (ex Spreadtrum), realizzato a 28 nanometri e messo in coppia con la GPU IMG 8322: la RAM è prevista nel solo taglio da 2 GB, mentre lo storage (eMMC 5.1) prevede il solo taglio da 32 GB, però espandibili via microSD.

Sul versante connettività, il Moto E6i si avvale di Dual SIM, 4G, Wi-Fi n monobanda, Bluetooth 4.2, e GPS (Glonass): purtroppo, manca un sensore NFC per abilitare i pagamenti contactless. Il sistema operativo chiamato a gestire un hardware evidentemente al risparmio è Android 10, ma nell’alleggerita versione Go Edition.