Moto E6s: ufficiale il low cost di Lenovo/Motorola, con dual camera posteriore

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - Non mi aspettavo il lancio di questo low cost di Motorola che, quindi, ha costituito una vera e propria sorpresa giornaliera: una lieta sorpresa. Le specifiche sono idonee ad assicurare una operatività scorrevole per un'intera giornata, potendo beneficiare di un display molto ampio per vedere i contenuti che più si apprezzano. Forse, però, il Bluetooth era il caso di portarlo alla versione 5.0, optando - quale sistema operativo - per Android 10.