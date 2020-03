Nokia C2: ufficiale lo smartphone low cost di HDM Global, con 4G

Anche HDM Global, come Samsung, ha colto l’occasione del week-end di metà Marzo per ufficializzare, senza particolare enfasi, un proprio smartphone di fascia bassa, il Nokia C2, versione migliorata del Nokia C1 di fine anno, del quale conserva l’approccio estetico e, si presume, lo stesso ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nokia C2 (154.8 x 75.59 x 8.85 mm, per 161 grammi), in arrivo a un prezzo ancora non precisato nelle colorazioni nero e ciano, migliora il display, da 5.7 pollici, con assetto panoramico a 18:9, che ora giunge alla risoluzione HD+ (vs precedente FWVGA): la selfiecamera, con Flash LED, arriva a 5 megapixel, tanto quanto quella posteriore (f/2.2), sempre con Flash LED, alloggiata all’interno di un mini semaforo verticale al centro della coverback. Di lato si nota un pulsante per richiamare Google Assistant quale concierge virtuale ufficiale.

Tra le due placche del Nokia C2 è posto un processore Unisoc a 4 core (1.4 GHz), supportato da 1 GB di RAM e da 16 GB di storage, espandibile via microSD a 64 GB, all’insegna di specifiche in grado di consentire la versione Go Edition di Android Pie 9.0. Sempre equipaggiato con un array standard di sensori, tra cui un accelerometro, un sensore di luce ambientale, ed uno di prossimità, il Nokia C2 integra una batteria removibile, da 2.800 mAh (vs i precedenti 2.500) caricabile ancora via microUSB 2.0 (a 5W).

Mancante dello scanner per le impronte digitali, il venturo low cost Nokia si fa perdonare col jack da 3.5 mm (con Radio FM), presente – quanto a connettività – assieme al Dual SIM, al 4G (vs 3G precedente) con chiamate VoLTE, al GPS (A-GPS), al Wi-Fi n, al Bluetooth 4.2.

Come accennato, al momento non si conosce ancora il prezzo del Nokia C2, sebbene tale dettaglio, come pure la disponibilità, ed il nome del processore, dovrebbero essere forniti tra qualche giorno nel corso di un evento streaming.