Nokia C3: ufficiale il low cost 4G con batteria removibile

Avvistato nei giorni scorsi nel database di Geekbench, parzialmente spoilerato dal leaker @Hikari_Calyx, è diventato ufficiale, grazie ad un evento tenutosi in Cina, il nuovo “muletto” entry level di HMD Global battezzato come Nokia C3, erede migliorativo del modello C2 visto lo scorso Marzo.

Ovviamente animato da Android 10, il Nokia C3 conferma la fascia d’appartenenza anche nel look, con lo spesso frontalino che ospita la selfiecamera, da 5 (f/2.4) megapixel): va molto meglio sul retro, sia nella forma che nella sostanza. La fotocamera principale, da 8 (f/2.0) megapixel, collocata su una back cover in policarbonato vivacemente colorata (oro Gold Sand e Nordic Blue), alloggia al centro in un setting a “punto esclamativo”, con l’asticella inclusiva del relativo Flash LED, e lo scanner fisico per le impronte digitali a rappresentare il “punto” ideale.

Gratificante nel quantitativo di informazioni visualizzabili nell’ampia diagonale di 5.99 pollici, Nokia C3 opta per un pannello LCD IPS risoluto in HD+ secondo un aspetto panoramico a 18:9: sul lato sinistro, campeggia il pulsante “Xpress”, idoneo (una volta programmato) a lanciare app a scelto o l’assistente vocale di Google.

Tra il guscio anteriore e quello posteriore è celato un processore octacore (1q.6 GHz) di Unisoc, forse lo Spreadtrum SC9863A, coadiuvato da 3 GB di RAM e da 32 GB di storage, espandibile via microSD grazie al carrellino che offre spazio anche alla doppia SIM con 4G VoLTE. Sul versante delle connettività, Nokia C3 implementa il jack da 3.5 mm con Radio FM, il GPS (Glonass), il Wi-Fi n, ed il Bluetooth 4.2, oltre ad una comune microUSB 2.0 con cui caricare (a 5W) la batteria che, dimensionata a 3.040 mAh, adotta la stessa removibilità del fresco rivale Galaxy A01 Core di Samsung.

In pre-ordine da oggi, Nokia C3 di HMD Global sarà commercializzato tra una decina di giorni, il 13 di Agosto, al prezzo di 699 yuan che, cambio alla mano, corrispondono a pressappoco 85 euro nostrani.