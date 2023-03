Nokia C12 Pro: ufficiale l’entry level 4G con tanta autonomia

La giornata, ricca di annunci nel mercato indiano (basti pensare al Realme C55 in versione globale), è proseguita con una presentazione by HDM Global, che ha reso ufficiale lo smartphone economico Nokia C12 Pro che, giunto a breve distanza dal modello standard di Gennaio, è sempre indicato per portare le funzionalità smart a chi voglia contenere l’investimento per un dispositivo mobile di comunicazione.

Nokia C12 Pro (160,6×74,3×8,75 mm per 177,4 grammi) ha un telaio impermeabile IP52, resistente alle cadute accidentali, completato sul davanti da un vetro rinforzato: il design, che si completa nelle colorazioni Dark Cyan, Light Mint e Charcoal, prevede un frontale con notch a goccia e un evidente mento mentre, sul retro, ove c’è l’ottagono per la sezione fotografica, la finitura metallica migliora il grip attraverso una texture tridimensionale.

Privo di scanner per le impronte digitali, Nokia C12 Pro ha un display LCD da 6,3 pollici con una risoluzione HD+ e un rapporto di forma a 20:9, particolarmente allungato. Passando alla sezione fototrafica, davanti c’è un sensore da 5 megapixel laddove posteriormente, coadiuvato da un Flash LED, c’è un sensore mono da 8 megapixel, ben evidenziato con un grande oblò. L’app fotocamera integrata di sistema offre sia la modalità ritratto che quella notte, senza contare l’Auto HDR e il time-lapse. La sezione audio propone un sempre utile ma ormai raro mini-jack da 3.5 mm.

Niente MediaTek o Qualcomm. Per la fascia bassa cui appartiene questo smartphone il costruttore ha implemenetato sì un octacore, ma dell’ex Spreadtrum, in veste di chipset Unisoc SC9863A1, con clock massimo a 1.6GHz, già visto nel rivale Blackview A52, sempre abbinato alla scheda grafica IMG 8322. Una RAM da 2 o 3 GB (ampliabile virtualmente di 2 GB), secondo la combo scelta, si sposa con 64 GB di storage eMMC 5.1, incrementabile mediante microSD.

L’array delle connettività del Nokia C12 Pro prevede il Dual SIM, il 4G, il Wi-Fi n, il GPS, il Bluetooth 5.2, e una comune microUSB. Quest’ultima si occupa di caricare, ad appena 10W, la batteria, bella grande e durevole, specie con la modalità di risparmio energetico, da 5.000 mAh. Privo di bloatware, ma animato da Android 12 Go (con 2 anni di security update), Nokia C12 Pro è venduto a 6.999 rupie (circa 78 euro) in 2 + 64 GB, mentre costa 7.499 rupie (circa 84 euro) il modello da 3+64 GB.