Nokia C12 Plus: ufficiale l’ennesimo "muletto" 4G con Android 12 Go Edition

Tra Gennaio e Marzo Nokia (HDM Global) ha presentato gli smartphone Nokia C12 e C12 Pro, sostanzialmente uguale con la differenza che il secondo aveva una batteria più grande. Nelle scorse ore lo stesso notissimo brand ha presentato il terzo membro della serie C12, il Nokia C12 Plus simile nello stile agli altri due, sostanzialmente in forma di C12 con una grande batteria.

Nokia C12 Plus ha un frontale molto datato, con un notch a goccia d’acqua pronunciato e un mento piuttosto spesso in basso. Il retro, minimale, in basso a sinistra ha la capsula dello speaker, in mezzo la scritta del marchio e in alto a sinistra una specie di scudo vagamente ottagonale per l’apparato fotografico. Entrando nelle specifiche, il display è un pannello LCD da 6,3 pollici risoluto in HD+, cioè con risoluzione a 1520×720 pixel.

La selfiecamera arriva a 5 megapixel. Anche dietro vi è una sola fotocamera, da 8 megapixel con autofocus. Ovviamente c’è anche il Flash LED: Scudato dalle due pareti, anteriore e posteriore, c’è un chipset a otto core con 1,6 GHz di clock massimo, forse lo stesso Unisoc SC9863A1 di Spreadtrum già visto a bordo degli altri due modelli. La RAM ammonta a 2 GB, mentre lo storage (espandibile via microSD di max 256 GB) è da 32 GB.

Si tratta di specifiche che permettono di implementare Android 12, in Go Edition. Per il settore connettività, nel Nokia C12 Plus figurano il Dual SIM, il 4G, il 4G con telefonate VoLTE, il Wi-fi n, il Bluetooth 5.2, il GPS, e un mini jack da 3,5mm. La porta inferiore è una normale microUSB, che carica una batteria da 4.000 mAh. In conclusione, il listino. Nokia C12 Plus può essere comprato localmente nelle colorazioni Light Mint, Charcoal e Dark Cyan.

Il prezzo è di 7.999 rupie, pari a pressappoco 89 euro. Al momento non sono noti i programmi di commercializzazione negli altri mercati, ma non è escluso che ciò accade, coinvolgendo anche l’Italia.