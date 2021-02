Nokia 3.4: allarga la sua diffusione il nuovo base-gamma di HMD

Nello stesso evento col quale ha portato localmente il medio-gamma Nokia 5.4 e gli auricolari Power Earbuds Lite, HMD Global ha presentato in India anche lo smartphone base-gamma Nokia 3.4, da qualche settimana presente anche sul mercato italiano.

Nokia 3.4 (16.09 x 7.59 x 0.87 cm, per 180 grammi, in metallo pressofuso con rivestimento 3D nano) ha un frontale forato, con un piccolo puntino in alto a sinistra in cui il costruttore è riuscito a collocare una selfiecamera da 8 megapixel: il resto dello spazio, con un aspect ratio a 19.5: 9, spetta al display LCD IPS da 6.39 pollici, risoluto in HD+. Collocato sul fianco un pulsante fisico per richiamare Google Assistant, il retro stupisce per i colori scelti, tra cui Fjord (blu tendente al viola), Charcoal (grigio con sfumatura dorata), e Dusk (viola tendente al rosso oro del tramonto), ed ospita tutti gli elementi nella zona centrale.

Sopra un piccolo cerchietto adibito alla scansione delle impronte digitali, un oblò a cerchi concentrici ospita nell’anello più esterno una triplice fotocamera, con un sensore AI da 13 megapixel (principale, modalità notturna, video a 1080p@30fps), un ultragrandangolo da 5 megapixel, ed un sensore da 2 megapixel per la profondità di campo.

Per il processore, nel Nokia 3.4 scende in campo l’octacore (2.0 GHz) Snapdragon 460 di Qualcomm, con GPU Adreno 610, negli allestimenti mnemonici, di RAM e storage (eMMC 5.1, espandibile di altri 512 GB), pari a 3+32 (155.45 euro su Amazon), 3+64 GB (su Amazon, a 139.90 euro), e 4+64 GB (155 euro su ByTecno). La batteria, da 4.000 mAh, caricabile a 10W via microUSB 2.0 Type-C, assicura un’autonomia di 2 giorni, anche grazie alla funzione adaptive battery, che preserva l’energia per le app più usate.

Animato da Android 10, praticamente stock, col piano Android One che assicurerà 3 anni di update di sicurezza e due maxi update funzionali (es. Android 11 in arrivo), il Nokia 3.4 si avvale delle connettività Dual SIM, 4G VoLTE, GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), jack da 3.5 mm, Wi-Fi n, e Bluetooth 4.2.