Nokia 2 V Tella: ecco il nuovo entry level finnico, con Android 10

A poche ore dalla presentazione in India dei feature phone 215 e 225 4G, il CPO di HMD Global, Juho Sarvikas, ha presentato un nuovo device mobile Nokia, il Nokia 2 V Tella, questa volta per gli utenti statunitensi dell’operatore mobile Verizon (a 168 dollari) e degli store Walmart (online e nei negozi fisici, a 89 dollari), vantato come in grado di offrire – nonostante la scheda tecnica – “tutto quello che agli utenti piace e di cui hanno bisogno“.

Esteticamente, Nokia 2 V Tella (150,6 x 71,6 x 9,1 mm, per 180 grammi) sembra uscito dalla macchina del tempo, con spesse cornici frontali atte a contenere il display da 5.45 pollici, risoluto in HD+ secondo un formato a 18:9: la selfiecamera, abbinata a due microfoni, arriva a 5 megapixel e supporta discrete videochiamate mentre, sul retro, con una pregevole texture anti caduta, è presente un centralissimo semaforo, inclusivo di Flash LED e di una doppia fotocamera posteriore, da 8 (principale) + 2 (profondità) megapixel, idonea a garantire l’effetto Bokeh e la modalità Ritratto.

Attrezzato anche per l’audio cablato, via jack da 3.5 mm con Radio FM, oltre che per quello senza fili, stante il Bluetooth 4.2, il Nokia 2 V Tella integra (come nel caso dello Huawei Y9 2019) un processore principe per la fascia bassa, rappresentato dall’ormai rodato (2018) quadcore (2 GHz, tramite 4 unità Cortex A53) Mediatek MT6761, realizzato nelle fonderie TSMC a 12 nanometri e munito di scheda grafica IMG PowerVR GE-Class.

In termini di memorie, l’entry level finnico mette in campo 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile via microSD, ma comunque sufficienti a ospitare Android 10 standard, quasi stock (a parte il bloatware Verizon in una delle due varianti), con adesione al progetto di lungo supporto Android One, e Android Assistant richiamabile da tastino laterale.

Lato connettività, oltre al già menzionato jack da 3.5 mm, il Nokia 2 V Tella propone anche il GPS, il Wi-Fi n, il 4G/LTE, e un’inattesa microUSB Type-C con cui caricare la batteria, da 3.000 mAh in grado, viste le specifiche rendicontate, di offrire financo 2 giorni di autonomia in uso medio: purtroppo, non v’è traccia alcuna dello scanner fisico per le impronte digitali, con la sicurezza del device affidata a PIN e password.