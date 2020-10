Nokia 215 4G e Nokia 225 4G: ufficiali i nuovi feature phone di HMD Global

Decisamente a sorpresa Nokia, che in Belgio si è accaparrata lo sviluppo delle tecnologie per il 5G, ha annunciato, tramite il microblog cinese Weibo, la prossima commercializzazione in Cina dei nuovi feature phone Nokia 215 4G (dal 15 Ottobre, a 289 yuan, circa 36.50 euro) e Nokia 225 4G, (dal 17 Ottobre, a un prezzo ancora non pervenuto) ovviamente con firmware proprietario.

Nokia 215 4G (nero e turchese) e Nokia 225 4G (Black, Classic Blue, e Metallic Gold) sono sostanzialmente lo stesso smartphone (124.74 × 51.02 × 13.71 mm, per 91 grammi), con la differenza che il secondo, più costoso, vanta anche una fotocamera VGA sul retro: differenza in questione a parte, ambedue si avvalgono di uno chassis in plastica (nello specifico in policarbonato), invero più elegante nelle forme nel secondo device.

In ambedue i casi, sopra la pulsantiera alfanumerica T9 con tasti fisici è presente un display LCD da 2.4 pollici risoluto in QVGA (320 x 240 pixel) sul quale visualizzare le informazioni, alcuni giochi (tra cui Snake), le pagine caricate dal browser web, il player musicale, etc.

Sotto il cofano dei due gemelli diversi noti come Nokia 215 4G e Nokia 225 4G è presente un processore Unisoc con 1 GHz di frequenza di clock, supportato da 64 MB di RAM e 128 MB di storage, espandibile sino a 32 GB (ricorrendo a una classica schedina microSD), sì da caricarvi la propria musica, ascoltabile via cuffie senza fili, stante il supporto al Bluetooth, ma anche mediante gli auricolari cablati, in virtù del jack da 3.5 mm con Radio FM.

A energizzare i Nokia 214 4G e Nokia 225 4G opera la batteria, removibile, da 1.200 mah, caricabile via microUSB, utilizzabile anche per il trasferimento dati: tra le connessioni, inclusive del GSM / GPRS 900/1800, risulta presente, in assenza del 3G, il 4G LTE cat.1 (10 Mbps in download, 5 in upload) con fallback (passaggio automatico dall’una all’altra a seconda di quale sia migliore al momento) verso il 2G.