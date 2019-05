Moto Z4: ufficiale (per errore) il nuovo smartphone modulare di Motorola/Lenovo

Nonostante Motorola non abbia ancora presentato ufficialmente il modello, a causa di un prolungato errore di Amazon USA (un utente di Reddit, JETFIRE007, è riuscito ad acquistare il prodotto ed a farselo spedire), è diventato ufficiale il nuovo smartphone modulare del gruppo cinese Lenovo, rappresentato dal Moto Z4 (la cui pagina di listino, pur rimossa dall’e-commerce, è comunque consultabile nella cache di Archive.org).

Nello specifico, il Moto Z4 è un elegante smartphone il cui telaio, in alluminio serie 6.000, pur non impermeabile, è immune agli schizzi d’acqua, grazie al rivestimento nanotecnologico P2i già visto sul Redmi 7A che, trapelato nei giorni scorsi, è stato ufficializzato oggi assieme ai fratelli maggiori Redmi K20/K20 Pro.

Il frontale, leggermente curvo ai bordi (2.5), beneficia della protezione Gorilla Glass 3 a tutela del display, un AMOLED da 6.4 pollici FullHD+, sormontato da un notch a goccia: quest’ultimo espediente, finalizzato ad ospitare la selfiecamera da 25 megapixel, ed abbinato ad uno scanner in-display, consente di massimizzare (Max Vision) la superficie (con aspetto panoramico da 19:9) a disposizione dei contenuti multimediali.

Assieme al display menzionato, è la batteria, da 4.000 mAh, con carica rapida TurboPower da 15 Watt, a garantire un adeguato supporto alla coppia computazionale, formata dall’octacore Snapdragon 675 e dalla GPU Adreno 608: la RAM si ferma a 4 GB, mentre lo storage arriva a 128 GB, ed è espandibile a 2 TB via microSD inseribile dall’alto. In compagnia delle componenti elaborative, sono presenti diverse connettività, tra cui il Wi-Fi ac, il 4G/LTE, il Bluetooth 5.0, ed il GPS.

Sul retro, nel canonico oblò di casa Motorola, è presente un sensore fotografico mono, da 48 megapixel (f/1.8, messa a fuoco PDAF) che, sfruttando il pixel binning “Quad Pixel” alla maniera del “collega” Moto One Vision, ottiene scatti dettagliati anche con poca luce (ove, comunque, interviene il Flash LED): trattandosi di uno smartphone modulare, nella parte bassa della coverback sono posizionati i pin magnetici per i Mods (usabili quelli già in commercio, compreso quello per la ricarica wireless, anche se non collimano in maniera perfetta col nuovo arrivato). In alto è presente la griglia per lo speaker mentre, in basso, fanno bella mostra di sé la porta microUSB Type-C ed il jack da 3.5 mm.

Animato da Android Pie 9.0, il Moto Z4 è risultato essere stato messo in vendita in due bundle, sempre prezzati a 499.99 dollari: uno di essi era personalizzato apposta per Amazon, sia a livello di servizi (Audible, Amazon Music ed Amazon Shopping) che di maggiordomo virtuale (Alexa), mentre il secondo (sbloccato) proponeva un Moto 360 Camera Mod in omaggio.