Moto G9 Plus è ufficiale, con quadcamera e maxi batteria on board

Preceduta di poche ore dall’operatore telefonico Orange, confermando buona parte delle specifiche emerse dalla Google Play Consolle, Motorola (by Lenovo), fresca reduce dal varo del Moto Razr 5G, ha presentato, in Brasile, il nuovo medio-gamma Moto G9 Plus che merita l’appellativo nel suo nome dal fatto d’essere, di fatto, il G9 più esteso della gamma (superando i 6.5” dei Moto G9 e G9 Play).

Moto G9 Plus scende in campo con uno chassis (170 x 78.1 x 9.7 mm, per 223 grammi) reso disponibile nelle nuance blu indaco ed oro rosa: il frontale presenta un foro in alto a sinistra, per la selfiecamera da 16 (f/2.0, 73°) megapixel, attorno alla quale si dipana un display “Max Vision” LCD da 6.8 pollici, risoluto in FullHD+ (386 PPI) secondo un aspetto panoramico a 20:9, con 60 Hz di refresh rate e supporto all’HDR10. Sul retro, un elegante e delicato bumper ottagonale raccoglie, oltre al Flash LED, in assetto ad L rovesciata, una quadcamera, da 64 (principale, grandangolo a 79°, f/1.8, video in 4K@30fps), 8 (f/2.2, ultragrandangolo a 118°), 2 (macro, f/2.2, 83°), 2 (profondità, f/2.2, 87°). Lo scanner per le impronte digitali, contrariamente al solito, non è occultato posteriormente dal logo della M alata, ma posto di lato.

Animato da Android 10 sotto interfaccia My UX, il Moto G9 Plus fa ricorso al processore octacore (2.2 GHz) da gaming (Snapdragon Elite Gaming) Qualcomm Snapdragon 730G (già apprezzato a bordo del Google Pixel 4a), con scheda grafica Adreno 618, nella fattispecie supportato da 4 GB di RAM e da 128 GB di storage, ampliabile (+512 GB) via microSD, traendo energia da una corposa batteria.

A tal proposito, il costruttore dichiara una capienza di 5.000 mAh, con carica rapida TurboPower da 30W via microUSB Type-C, presente in qualità di connettività in un roster che comprende anche Dual SIM ibrido, 4G, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS (A-GPS, Galileo, Glonass), NFC per i pagamenti contactless, e jack da 3.5 mm con Radio FM.

Secondo quanto comunicato, il nuovo Moto G9 Plus, in attesa di essere lanciato anche su altri mercati, è già disponibile in Brasile, ove viene attualmente prezzato a 2.499.10 real pari, col cambio attuale, a circa 397 euro nostrani.