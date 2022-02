Moto G Stylus 2022: Motorola presenta il nuovo phablet con pennino al seguito

Motorola (by Lenovo), il brand che da qualche tempo risulta terzo sul mercato degli USA, ha aggiornato il phablet dello scorso anno, ufficializzando il nuovo Moto G Stylys 2022, con qualche rinuncia di troppo dettata dalla ragion d’essere di contenere al massimo il prezzo (fissato a 299.99 dollari, circa 263 euro).

Moto G Stylus 2022 ha una scocca in plastica idrorepellente, colorata in Twilight Blue o in Metallic Rose, dalle dimensioni imponenti (170,21 x 75,90 x 9,45 mm, per 216 grammi) a causa del fatto che ricava uno slot per il pennino capacitivo, e dell’adozione di un display LCD IPS Max Vision da 6.8 pollici, risoluto in FullHD+ secondo un aspect ratio a 20:9, con 90 Hz di refresh rate (anche per una scrittura più fluida). La selfiecamera, da 16 megapixel (f/2.2, face unlock), risulta ricavata in un foro alto al centro.

Sul retro, in un lingottino bombato a sinistra, sono allineati i sensori della triplice fotocamera che, provvista dell’integrazione di Google Lens, delle modalità Ritratto e Panorama, Night Vision, e Smart Composition, ma di video in FullHD@30/60fps, si compone di un sensore principale da 50 (f/1.9, 0.64 micrometri di pixel, obiettivo equivalente a 26mm, messa a fuoco fasica), di uno secondario polifunzionale da 8 (f/2.2, ultragrandangolo a 118° e Macro Vision), e di uno terziario da 2 megapixel (per la profondità). Lato audio, vi è il mini-jack da 3.5 mm e il doppio microfono. Lo scanner per le impronte digitali è “spalmato” a destra, sul pulsante di accensione.

A muovere il Motorola Moto G Stylus 2022 è un processore octacore (2.0 GHz) a 64 bit e 12 nanometri, il Mediatek Helio G88, con GPU Mali-G52 MC2, coadiuvato da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage espandibile via microSD sino a un massimo di altri 512 GB. Tratta l’energia per un paio di giorni, grazie alla batteria non sacrificata nella capienza, con i suoi 5.000 mAh caricati però via microUSB 2.0 Type-C a soli 10W, il device annovera tra le connettività il Dual SIM, il Wi-Fi ac dual band (direct, hotspot), il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), il Bluetooth 5.0 (A2DP) LE, ed il 4G, ma non il 5G e nemmeno l’NFC per i pagamenti via Google Pay.

Il sistema operativo, sotto l’interfaccia My UX (portatrice anche della sicurezza ThinkShield), è ancora Android 11, sebbene l’azienda abbia promesso un maxi update funzionale (Android 12) e due anni di aggiornamenti di sicurezza bimestrali.