Moto Edge 2021: ufficiale il nuovo medio-gamma 5G di Motorola

A una manciata di giorni dall’annuncio del modello Moto Edge 20 Fusion, Lenovo torna a presentare un nuovo smartphone Motorola che, in veste di Moto Edge 2021, raccoglie – migliorandola – l’eredità del device messo in campo nell’Aprile dell’anno scorso.

Moto Edge 2021 vanta uno chassis (169 x 76 8,85 mm, per 200 grammi di peso) in alluminio con posteriore in un polimero che simula il vetro, impermeabile di fronte agli schizzi, come confermato dalla certificazione IP52, con lo scanner biometrico per le impronte digitali (messo a interagire col tool di sicurezza ThinkShield for Mobile) posto di lato, ed un design che, nel complesso, rievoca chiaramente quello del modello 2020, rispetto al quale – però – non mancano i miglioramenti.

Partendo dalla selfiecamera posta nel foro centrale alto, la risoluzione della stessa sale (dai precedenti 25) a 32 megapixel (f/2,25) e beneficia della tecnologia di pixel binning Quad-Pixel (4 pixel accorpati in 1) per ottenere scatti più dettagliati e luminosi anche di sera o con poca luce.

Il display LCD (a 8-bit) del Moto Edge 2021, posto sotto un vetro piatto, è un pannello Max Vision da 6.8 pollici risoluto in FullHD+, con 144 Hz di refresh rate, una frequenza di campionamento del tocco che, dall’alto dei suoi 576 Hz, dovrebbe assicurare un buon vantaggio nei giochi sparatutto, ed il supporto all’HDR10. Sul retro, il canonico (e un po’ sporgente) semaforo allineato a sinistra migliora di molto le sue performance, vista la presenza di un sensore da 1/1,52″ risoluto a 108 megapixel (f/1.9, Ultra-Pixel da 2.1 micrometri accorpando 9 pixel in 1 per catturare più luce, video sino al 4K@30fps, slow motion a 920fps in FullHD). A fargli compagnia è un ultragrandangolo (119°) da 8 megapixel (f/2.2) e un sensore per la profondità, pari a 2 megapixel (f/2.4). Restando ancora nel multimediale, ma passando all’audio, manca il mini-jack da 3.5 mm e lo speaker è solo mono ma, in compenso, vi sono tre microfoni.

Rispetto al precedente 756G fatto a 7 nanometri, nel Moto Edge 2021 è di stanza il processore octacore Qualcomm Snapdragon 778GS con GPU Adreno 642L, grazie a quale è presente (via modem Snapdragon X5) il 5G (Sub-6GHz e mmWave), ma anche il supporto al Bluetooth 5.2 ed al Wi-Fi 6E. Le memorie, invece, si sostanziano in 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage.

Corredato ovviamente anche da uno slot SIM con 4G, dall’NFC e dal GPS, attraverso la microUSB Type-C il Moto Edge 2021 carica rapidamente (con recupero di 8 ore in 10 minuti), via TurboPower da 30W, la batteria ammontante a ben 5.000 mAh. Lato software, il device è fornito con Android 11 (cui seguiranno due maxi update) rivestito dalla My UX (con relative gesture, es lo screenshot via tre dita, interfaccia personalizzabile secondo 20mila combinazioni, e tool Ready For che conferisce un’interfaccia in stile PC quando connesso a uno schermo esterno oltre che a tastiera e mouse).

In vendita dal 2 Settembre per 699 dollari, il Moto Edge 2021, nella colorazione Nebula Blue, sarà in pre-ordine dal 23 Agosto, partendo dagli USA, con una promozione che, decurtando 200 bigliettoni dal listino, permetterà di comprarlo a tempo limitato per 499 dollari.