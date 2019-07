Moto E6: ufficiale il nuovo low cost, con octacore e batteria removibile, della coppia Motorola-Lenovo

Dopo aver lasciato trapelare, nel Gennaio scorso, un’intera gamma di smartphone middle-level, i Moto G7, la cinese Lenovo (licenziataria del brand telefonico di Chicago) ha fatto lo stesso col suo nuovo entry level Moto E6 che, a poche ore dall’emergere di alcuni render ufficiali, è stato formalmente confermato come disponibile in vendita.

Moto E6, aggiornamento del modello E5, mantiene intatto il design della scocca che, però, in questo caso, ha un rivestimento idrorepellente P2i per sopportare eventuali schizzi o gocce d’acqua e, in più, ha una coverback removibile, grazie alla quale è possibile cambiare la batteria, ridotta a 3.000 mAh (- 1.000), caricabile a 5 W tramite una normale microUSB 2.0 (scelta per la compatibilità con la maggior parte degli alimentatori presenti nelle case), posta sul fondo assieme a uno speaker mono.

Il frontale, infatti, mostra ampie cornici attorno al display LCD IPS da 5.5 pollici, con risoluzione HD estesa in aspetto panoramico 18:9, buona densità d’immagine (296 PPI), e feature “Moto Display” (una sorta di always on): in quella alta, è stata collocata la selfiecamera, da 5 megapixel (f/2.0), adatta anche per le foto con poca luce (pixel grandi 1.12 micron), provvista di modalità ritratto proprio come l’unica fotocamera posteriore: quest’ultima, da 13 megapixel (sempre da f/2.0 e con pixel a 1.12 micron) ha la messa a fuoco con rilevamento fasico, gira video a 1080p o in TimeLapse, e annovera anche una modalità a “tinta piatta” (o spot color). Sempre in ambito multimediale, fa bella mostra di sé un pratico jackino da 3.5 mm per le cuffie.

Il processore, assieme alla summenzionata removibilità della batteria, è l’altra grande novità del Moto E6 che, nella fattispecie, passa all’octacore (1.4 GHz) Qualcomm Snapdragon 435, messo in coppia con una GPU Adreno 505: la RAM consta in 2 GB, mentre lo storage, per Android Pie 9.0 con gesture Moto Actions (es. il chop-chop, o scuotimento, per attivare la torcia), arriva a 16 GB, e ne può guadagnare altri 256 via microSD. Altra importante novità, però, in negativo, è rappresentata, oltre che dalla mancanza dell’NFC, in fondo mai scontato su un low cost, anche da quella dello scanner per le impronte, del tutto assente.

Opzionabile nelle nuance Starry Black (nero), e Navy Blue (blu), il Moto E6 è in vendita – con un’esclusiva temporanea – tramite l’operatore Verizon, che lo ha listato a 6.24 dollari al mese, o a 149.99 dollari una tantum. In seguito arriverà anche nelle offerte di altri operatori mobili e, sbloccato, su Amazon e Walmart. Entro l’estate, comunque, il device amplierà anche il range di nazioni coperte, giungendo nella disponibilità (per 149 dollari) degli utenti canadesi.