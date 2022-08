LG Ultra Tab: ufficiale il tablet base-gamma con 4 speaker, supporto a stilo e tastiera

Ascolta questo articolo

Come noto, LG Electronics da tempo ha dato il suo addio al mondo degli smartphone, nonostante tante innovazioni, come il telefono modulare e quello con corpo in stile gimbal. Col mondo Android, però, i contatti non sarebbero del tutto interrotti visto che, nelle scorse ore, il colosso di Seoul, che in pratica senza la divisione mobile decolla nelle trimestrali, ha svelato il nuovo tablet LG Ultra Tab.

Il nuovo tablet di LG misura 247.6 x 157.3 x 7.1 mm (per 458 grammi), all’insegna di uno chassis alquanto coriaceo visto che superato i test militari MIL-STD 810G (resistenza a urti, cadute, ambienti acidi o umidi, a forti sbalzi termici, etc) : il design, però, non è tozzo da rugged, e presenta anche la classica colorazione Charcoal Gray. Contraddistinto da cornici belle ampie su tutti e 4 i lati, viene schierato, con un rapporto panoramico a 5:3 molto buono nel tenere il device in panoramica, un display LCD IPS.

Nello specifico, si tratta di un pannello da 10.35″, risoluto a 2.000 x 1.200 pixel (WUXGA+), con un refresh rate molto basso, da appena 60 Hz, ma col supporto Wacom (via digitalizzatore) all’uso del pennino per scrivere, disegnare e prendere appunti.

La fotocamera anteriore del nuovo tablet LG Ultra Tab è da 5 megapixel (con fuoco fisso) mentre, sul retro, è collocato un unico sensore fotografico, con tanto di autofocus, da 8 megapixel di risoluzione: una specifica da effetto “wow” nel segmento multimediale dell’LG Ultra Tab è quella afferente all’audio, in ragione della presenza, attorno al display, di ben 4 speaker stereo, volti a garantire un out-out sonoro a dir poco immersivo.

Un processore con architettura a 64 bit, l’octacore (2.4 GHz) Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), con in tandem la GPU Adreno 610, sfrutta 4 GB di RAM (LPDDR4x) e uno storage la cui capienza di soli 64 GB vien compensata dall’espandibilità via microSD. Sul piano dell’autonomia, nell’LG Tab Ulta è presente una batteria da 27,1 Wh caricabile rapidamente, via Quick charge 3.0 passando per la microUSB Type-C 2.0, a 16.2 W. Animato da Android 12, equipaggiato con le connettività Bluetooth 5.1 e Wi-Fi ac, l’LG Tal Ultra è venduto in Corea del Sud a circa 320 euro (426.000 won): la tastiera Bluetooth con cover è, però, opzionale.