LG Q9 One: arriva il middle level a lungo supporto, per amanti del multimedia

LG, con un apposito evento tenuto in patria, in Corea del Sud, ha annunciato un nuovo smartphone inquadrabile nella fascia media, l’LG Q9 One, animato dalla versione a lungo supporto (di sicurezza e funzioni) del robottino verde, Android One, qui basata sulla release Pie 9.0 di Android.

Esteticamente, l’LG Q9 One si rifà al predecessore LG G7 Fit dello scorso Agosto: la scocca, IP68 (153.2 x 71.9 x 7.9mm, per 159 grammi) nell’unica colorazione Moroccan Blue presenta, su un lato, un pulsante appositamente dedicato a Google Assistant. Il frontale esibisce una tacca trapezoidale fortemente sagomata e, sul retro, sopra lo scanner per le impronte, spicca una curiosa finta dual camera.

Lato multimedia, uno dei “pregi della casa”, il display FullVision (3.120 x 1.440 pixel, 19.5:9) da 6.1 pollici, presenta ottimi angoli di visuale (IPS), un’elevata densità cromatica (564 PPI), e una notevole luminosità (Super Bright): in cima, la selfiecamera (f/1.9) arriva ad 8 megapixel mentre, guardando la coverback, la postcamera mono (f/1.6) raddoppia la resa, portandosi a 16 megapixel.

Il suono, passando all’acustica, riscontra qualche “prestito” dal LG G7 ThinQ, essendo gestito dal chip dedicato Quad DAC, con gli speaker Boombox che erogano sonorità immersive e coinvolgenti (DTS:X): in ogni caso, non manca il jack da 3.5 mm, con relativa Radio FM, per gli amanti delle cuffie.

A livello computazionale, l’LG Q9 One, prezzato localmente a 599.500 won (circa 472 euro), propone un processore Snapdragon 835, top del settore nel 2017, abbinato a 4 GB di RAM (LPDDR4x) e 64 GB (UFS 2.1) di storage espandibile di ulteriori 2 TB via microSD. Ottimo il segmento connettività, stante la presenza di Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, 4G VoLTE, e modulo NFC per i pagamenti contactless. La batteria assurge alla capienza di 3.000 mAh, e beneficia del Quick Charge 3.0 per la ricarica rapida.