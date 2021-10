Lenovo Tab K10: ufficiale con Dolby Audio, Helio P22T e batteria da 7.500 mAh

A quasi due mesi dall’ultimo round di annunci in merito, il marchio cinese Lenovo, uno dei pochi a credere con fermezza e costanza nei tablet, ha annunciato una nuova “mattonella” smart, a uso professionale (ma non solo), rappresentata dal tablet Lenovo Tab K10, lanciato per ora in India, a partire da 25.000 rupie (288 euro) nella sola colorazione Abyss Blue, con Android 11 aggiornabile al 12.

Lenovo Tab K10, dotato del supporto professionale al Commercial Customization System (distribuzione delle immagini di configurazione via cloud sul parco macchine), compatibile con il Commercial Software Development Kit, certificato (come il Pixel 4a al day one) IoXt, contrassegna lo chassis, frontalmente, con un display TDDI (stesso livello per touch e LCD) da 10.3 pollici, risoluto in FullHD+, con pochi riflessi, 400 nits di luminosità di picco, 70.3% di copertura sulla gamma colore NTSC, supporto all’opzionale uso di una stilo proprietaria Lenovo Active Pen (da acquistare a parte). Sempre in termini di dotazioni anteriori, è impossibile dimenticare, non foss’altro perché cura sicurezza col riconoscimento 2D del volto, la selfiecamera, da 5 megapixel, inglobata nella cornice alta corta.

Il retro, sullo spallino di sinistra, sopra un Flash LED, colloca una monocamera da 8 megapixel. Lato audio, il tablet Lenovo K10 annovera sia il jackino da 3.5 mm che due speaker stereo predisposti per il Dolby Audio. Sul versante energetico, nel nuovo dispotivo targato Lenovo è di ruolo una batteria che l’esilità strutturale del prodotto (244 x 153 x 8,1 mm, per 460 grammi) non penalizza quanto a capienza, visto un relativo ammontare di 7.500 mAh con carica standard a 10W via microUSB Type-C.

Nel tablet Lenovo Tab K10, a gestire come deus ex machina l’intero architrave hardware, comprensivo anche di varie connettività (Wi-Fi ac dual band, 4G opzionale, Bluetooth 5.0), è un processore octacore (2.3 GHz), il Mediatek Helio P22T, con scheda grafica Helio P22T, beneficiato dalla RAM LPDDR4x e dallo storage eMCP4x espandibile via microSD.

Nel modello in questione, l’allestimento da 3+32 GB anche in 4G/LTE è prezzato a 13.999 rupie (circa 161 euro), mentre quello solo Wi-Fi risulta per ora esaurito. Nel caso della più generosa configurazione da 4+64 GB, sono richieste rispettivamente 15.999 e 16.999 rupie (circa 184 e 196 euro) per le versioni solo Wi-Fi ed anche 4G. Non manca neppure una versione da 4+128 GB per la quale il costruttore non ha ancora fornito i prezzi.