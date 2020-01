Lenovo M10 FHD REL: ufficiale il nuovo tablet iper autonomo e dall’ottimo sound

Dopo la tornata di smart display dello scorso CES 2020, Lenovo è tornata ad occuparsi di tavolette intelligenti, con la presentazione, a partire dal mercato indiano, del tablet Lenovo M10 FHD REL, già in vendita presso un noto e-commerce locale, animato dalla penultima edizione del robottino verde (Android Pie 9.0, varato nell’Agosto di ormai due anni fa), nel frattempo – però – evolutosi nella 10a edizione.

Allestito nella sola colorazione nero ardesia, Lenovo M10 FHD REL ha un display LCD da 10.1 pollici, con ottimi angoli di lettura (IPS) e risoluzione FullHD: messo in assetto orizzontale, la cornice lunga alta cela al centro una selfiecamera, da 5 megapixel, per gli autoscatti e le videochiamate, mentre i lati corti di destra e sinistra propongono due speaker frontali ottimizzati col Dolby Atmos.

Sul retro, messo all’angolo, in alto a sinistra, è relegata la postcamera mono, da 8 megapixel, priva di Flash LED, per foto quindi ideali solo nelle ore più luminose della giornata: pur sottile, il Lenovo M10 FHD REL dispone di un jack da 3.5 mm per le cuffie.

Il corpo macchina, terminante in un lato con una porta microUSB, utilizza quest’ultima per caricare la mastodontica batteria, da 7.000 mAh di capienza, sufficiente per diversi giorni di operatività media, gestita dal processore octacore (1.8 GHz) Snapdragon 450 e dalla GPU Adreno 506: in termini di memorie, il costruttore cinese ha previsto un solo allestimento, da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, comunque espandibile ricorrendo allo slot per le microSD.

Sul fronte delle connettività, risulta presente – oltre al GPS (Galileo, BeiDou, Glonass) – il modem per il Bluetooth 4.2 ed il Wi-Fi ac dual band: il modello base è privo di connettività mobile, e viene venduto su Flipkart a 13.990 rupie, pari a circa 177.57 euro, laddove l’esemplare con il 4G/LTE richiede 16.990 rupie, ovvero pressappoco 215.67 euro.