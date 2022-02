Lenovo K14 Plus: ufficiale lo smartphone entry level con Unisoc T700 e Android 11

Nelle stessa giornata in cui ha annunciato un dispositivo indossabile a marchio Motorola per il supporto dei visori XR, Lenovo ha presentato, partendo dal mercato russo, uno smartphone base-gamma, il Lenovo K14 Plus, strettamente imparentato col Motorola Moto E40 proposto in India lo scorso Ottobre.

Allestito in due varianti di colore, il Lenovo K14 Plus (165.1 x 75.6 x 9.1 mm, per 198 grammi) ha, entro cornici ben ristrette su 3 lati (mento a parte), un display LCD IPS da 6.5 pollici con 20:9 di aspect ratio e 90 Hz di refresh rate, risoluto in HD+ (cioè a 720 x 1.600 pixel), con foro centrale alto per la per la selfiecamera, da 8 megapixel (f/2.0). Sul retro, il costruttore ha collocato lo scanner per le impronte digitali e, in un pillolotto a L col Flash LED, una tripla fotocamera.

In quest’ultima, è presente un sensore principale da 48 (f/1.79, video sino a 1080p@30fps) megapixel, che viene coadiuvato da due sensori accessori, per macro (onde captare il micromondo) e profondità (per l’effetto Bokeh nella modalità Ritratto), da 2 megapixel.

Passando all’array delle connettività, il Lenovo K14 Plus, per altro provvisto di vari sensori (prossimità, accelerometro, di luce ambientale), si avvale del Dual SIM con 4G, della microSD con cui espandere di max 1 TB lo storage, del Wi-Fi ac, del Bluetooth 5.0, del GPS (con aggancio alle reti satellitari A-GPS, Galileo, Glonass), del mini-jack da 3.5 mm per collegare cuffie e auricolari cablati, e di una microUSB Type-C per il transito dei dati e dell’energia, necessaria a caricare la batteria, da 5.000 mAh, bastevole per due giorni d’uso, una volta caricata secondo la velocità standard di 10W.

All’interno dello chassis, impermeabile a polvere e liquidi secondo il grado IP52 (resistente a gocce con 15° d’inclinazione massima, e all’infiltrazione, non completa, di polvere), a coordinare il tutto bada il processore a 12 nanometri di litografia e a 8 core (1.8 GHz di clock frequency) Unisoc (ex Spreadtrum) che, affiancato dalla scheda grafica GPU Mali-G52 di ARM, impiega per il multi-tasking 4 GB di RAM e, per lo stoccaggio dei dati, uno storage da 64 GB, come visto espandibile. Lato software, la scelta del costruttore, che ha prezzato il Lenovo K14 Plus a 11.490 rubli (circa 134 euro), è ricaduta su Android 11.