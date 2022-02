Ecco la neckband con ciondolo 5G di Motorola, che renderà più light gli occhiali VR

Dopo aver varato lo scorso anno il centro di ricerca e sviluppo Motorola 312 Labs, il noto brand della tecnologia ora parte del gruppo cinese Lenovo ne ha annunciato il primo frutto, rappresentato da una fascia da collo hi-tech con 5G, nata in supporto dei visori per la realtà virtuale e aumentata.

Il prodotto, idealmente indirizzato all’utenza aziendale, con campi d’uso come “l’allenamento sportivo e le esperienze dei fan, oltre a rendere scalabili i cinema VR“, punta a sgravare i visori (es. il proprietario ThinkReality A3, ma non solo) per le realtà simulate di gran parte delle componentistiche che ne accrescono il peso, in modo da alleggerirli e renderli (oltre che più portable, non dovendo trarre capacità di calcolo e alimentazione dai PC) anche più eleganti e simili a normali occhiali, visto che i muscoli e il cervello necessari alle elaborazioni sposterebbero il loro peso sulle spalle, appunto nel prodotto in questione.

Quest’ultimo, di cui Motorola non ha svelato il nome, il prezzo, e i canali di distribuzione (comunque interpellati quelli “già attivi che stanno facendo cose in AR e VR“), assume la forma di un collarino ad aggancio magnetico, lungo il quale sono poste le antenne per il 5G (per ora col supporto verso il mmWave 5G grazie a Verizon), con un barilotto rosso a destra che serve a connettere le cuffie.

Sul retro, un modulo trapezoidale del peso di 75 grammi ingloba un’antenna e gli speaker stereo mentre sul davanti, al centro, pende una sorta di ciondolo (54 x 97 mm, per 100 grammi), inclusivo di vari sensori (accelerometro, barometro, giroscopio, GPS), di una batteria da 5.000 mAh (che dialoga con un indicatore luminoso di carica), di uno slot per una SIM telefonica e, soprattutto, di un processore top gamma quale il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Il dispositivo, presentato da Motorola, dispone anche di Display Port 1.4 e USB Type-C, oltre che della compatibilità alla Remote Network Driver Interface di Microsoft e alla Snapdragon VR platform di Qualcomm.