CES 2021: Lenovo presenta gli occhiali smart ThinkReality A3 per la AR

Ad appena un mese di distanza dall’annuncio del visore ThinkReality A6, sfruttando il trampolino di lancio del CES 2021, il brand cinese Lenovo ha presentato un nuovo dispositivo per la realtà aumentata, questa volta rappresentato dagli occhiali smart per uso professionale, infatti in Industrial Edition, noti come ThinkReality A3.

I Lenovo ThinkReality A3 possono essere opzionalmente equipaggiati, per una maggior resistenza e sicurezza, con montature industriali: in ogni caso mettono a disposizione display stereoscopici FullHD (1080p), una videocamera a colori (RGB) da 8 megapixel per riprese di livello FullHD, ad esempio degli elementi su cui ricevere assistenza da remoto, e una coppia di videocamere di tipo “fisheye” a cui spetta il compito di supportare la tecnologia che consente all’utente di muoversi nell’ambiente reale riproducendo i movimenti in quello simulato (room-scale tracking).

Motorizzati dal processore Qualcomm Snapdragon XR, gli occhiali smart Lenovo ThinkReality A3 si collegano via USB Type-C, sfruttando la funzione DisplayPort, a smartphone Motorola di ultima generazione, cioè con processori a partire dal Qualcomm Snapdragon 800.

In “PC Edition”, collegati cioè a un computer, permettono di visualizzare, nel campo visivo dell’utente, financo 5 display virtuali, anche piuttosto estesi, su cui collocare le app e i programmi che si è soliti adoperare su un PC Windows, magari per operare con piena libertà ove vi sia poco spazio o privacy, o semplicemente per aggiungere valore, in campi quali l’architettura, la finanza, e l’ingegneria, alla comune esperienza da PC.

Abilitati alla piattaforma ThinkReality, gli occhiali smart ThinkReality A3 Industrial Edition permettono di ottenere assistenza remota, supportano la visualizzazione 3D, e in genere i flussi di lavoro guidati, in ambiti come quello ospedaliero, gli spazi affollati, i laboratori, e la vendita al dettaglio. Al momento, secondo quanto comunicato da Lenovo, non sono noti né il prezzo e né i mercati nei quali gli occhiali smart ThinkReality A3 esordiranno, ma solo il timing di esordio sul mercato, fissato nella seconda metà del 2021.