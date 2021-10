iQOO Z5x: ufficiale il gaming phone low cost col 5G

Specialista in gaming phone low cost, la cinese iQOO, sotto-brand di Vivo (che ha appena presentato i T1 e T1x), non si è voluta dimostrare da meno, ed ha arricchito la serie mobile Z, già inclusiva dei modelli Z5 e Z3x, del nuovo iQOO Z5x.

Il nuovo iQOO Z5x (163,95 x 75,3 x 8,5 mm, per 189 grammi) disponibile col retro sfumato nei colori Landstone Orange, Fog Sea White, e Lens Black, protegge il davanti col vetro Gorilla Glass 5, offrendo un’ottima barriera al display LCD FullHD+ da 6.58 pollici, con 120 Hz di refresh rate, 240 Hz di touch sampling, 650 nits di luminosità massima, solo leggermente “mangiucchiato” in alto da un leggero declivio, rappresentato dall’insenatura a V che ospita lo snapper anteriore, da 8 megapixel.

Molto simile al cugino T1x anche nel posteriore, l’iQOO Z5x adotta un doppio (cromaticamente) totem rettangolare per allineare verticalmente i sensori della dual camera, da 50 (principale) e 2 (macro), assieme al relativo Flash LED: anche qui lo scanner per le impronte digitali è occultato nel tasto d’accensione.

Confermato da vari siti di test, database, piattaforme ed enti di certificazione (TENAA, GeekBench, 3C, e Google Play Console) opera il processore MediaTek Dimensity 900, che porta in dote la connettività 5G, tenuto a bada nei bollenti spiriti da un sistema di dissipazione a liquido strutturato a 5 strati. In termini di memorie, la memoria volatile, beneficiata dalla funzione di RAM virtuale, guadagna 1.5 GB nell’allestimento da 6 GB, e 4 GB in quello da 8: lo storage, invece, arriva a 128 o 256 GB, sì che l’utente potrà scegliere tra le combinazioni da 6+128 (1.599 yuan, 215 euro), 8+128 (1.699 yuan o 230 euro), e 8+256 GB (1.899 yuan o 255 euro).

Presa in prestito dall’X70 la batteria da 5.000 mAh caricabile a 44W in Type-C, l’iQOO Z5x si avvale delle connettività dual SIM, anche 4G, Wi-Fi ax/6, Bluetooth 5.0, mini-jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, e GPS mentre, in conclusione col software, risulta scelto Android 11 sotto l’interfaccia utente proprietaria di iQOO (iQOO UI).